İspanya'nın Almanya'yı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdığı çeyrek finale mücadelesi 33 yıllık bir döngüyü beraberinde getirdi.

İspanya Milli Takımı'nı yarı finale taşıyan Mikel Merino, Euro 2024 çeyrek finalinde Almanya'ya karşı son dakika golü attıktan sonra babası Angel Merino'ya duygu dolu bir selam gönderdi. Merino, babasının 33 yıl önce aynı stadyumda yaptığı köşe bayrağı kutlamasını tekrarladı.

Orta saha oyuncusu, Dani Olmo'nun ortasını kafa vuruşuyla ağlara göndererek Almanya'nın umutlarını yıktı ve İspanya'yı yarı finale taşıdı. İspanyol taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken, Merino bir an durarak babasının köşe bayrağı kutlamasını yeniden canlandırdı.

Tam 33 yıl sonra

Merino, 80. dakikada İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğünü korumak için oyuna dahil oldu. Ancak ev sahibi takımın oyuncusu Florian Wirtz'in golüyle maç uzatmalara gitti. Bu, Real Sociedad'lı Merino'ya kahraman olma fırsatı verdi ve o da son anlarda attığı golle bu fırsatı değerlendirdi.

Merino'nun babası Angel, 1991 yılında Osasuna forması giyerken Stuttgart Arena'da gol attıktan sonra köşe bayrağı etrafında kutlama yapmıştı. Oğlunun, böyle büyük bir maçta bu kutlamayı yeniden canlandırması çok özel bir anı olarak tarihe geçti.

Bu durum akıllara Netflix'in 33 yıllık zaman döngülerini konu alan Alman yapımı zaman yolculuğu dizisi Dark'ı getirdi.

İspanya, Euro 2024'te yarı finale çıkarak büyük bir başarı elde etti. Şimdi, Salı günü Fransa ile karşılaşacaklar ve iki büyük favoriyi buluşturacka maçta kazanan takımı adını turnuvanın finaline yazdıracak.