Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Atletico Madridli Vrsaljko’yu transfer etmek istiyor.

Uzun süren arayışın ardından teknik direktörlük görevine Vitor Pereira’yı getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kadrosuna Steven Caulker ve Serdar Dursun gibi önemli takviyeler yapan sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını da hızla sürdürüyor.

Gökhan Gönül’ün sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonun kullanılmayacağı iddia edilirken Fenerbahçe’nin sağ bek transferi yapması da bekleniyor. Mundo Deportivo’nun haberine göre sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko ile ilgileniyor.

Fenerbahçe’nin sağ bek hedefi Vrsaljko

Haberde Atletico Madrid de gelir elde edebilmek için Hırvat oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Son iki sezonda Diego Simeone’den formayı pek fazla alamayan Vrsaljko, tüm kulvarlarda yalnızca 17 maçta görev almış ve bir gol bir asistlik bir performans göstermişti. Ayrıca Hırvat oyuncu, 2019-20 sezonunda geçirdiği diz sakatlığının ardından sahalardan altı ay uzak kalmıştı.

Ancak Dalic'in gözdesi olmaya devam eden 29 yaşındaki oyuncu, Euro 2020’de Hırvatistan formasını iki kez terletmişti.

Haberde Vrsaljko ile başka takımların da ilgilendiği belirtilirken, Vitor Pereira’nın ise Hırvat oyuncunun ismini yönetime verdiği ifade edildi.

Sime Vrsaljko’nun kariyeri

Kariyerine Hırvatistan’da başlayan Vrsaljko, Dinamo Zagreb’de gösterdiği performansın ardından 2013 yılında Genoa’ya transfer olmuştu. Bir sezon ardından da Sassulo ile anlaşan Hırvat oyuncu, 2016 yılında ise 14 milyon euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer olmuştu. Sime Vrsaljko, 2018-19 sezonunu Inter’de kiralık olarak geçirmesinin ardından İspanyol devine geri dönmüş, ancak formayı Kieran Trippier’den alamamıştı.

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