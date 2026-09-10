İspanya Futbol Federasyonu, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'yu, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'i ve Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'yi 22 Eylül'de merkezine davet etti.

"Mundo Deportivo" gazetesi, 22 Eylül'de özellikle dikkat çeken bir görüntünün ortaya çıkabileceğini, bu karede Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick ve Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone ile birlikte yer alacağını yazdı.

Gazete, o gün üçlünün İspanya'nın başkentinde, İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı teknik direktörler teknik komitesinin Las Rozas futbol şehrinde düzenlediği bir toplantıda bir araya geleceğini açıkladı.

Bu toplantı, federasyonun düzenli olarak gerçekleştirdiği ve FIFA'nın 21 Eylül Pazartesi günü, yani bir gün önce başlayan uluslararası ara dönemiyle aynı zamana denk gelen yıllık buluşmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu toplantıya, üç futbol devinin yanı sıra tüm profesyonel futbol teknik direktörleri davet ediliyor. Büyük sürpriz ise, eğer Jose Mourinho katılırsa bunun bir ilk olacağı; zira bu tür toplantılar onun Real Madrid'deki ilk döneminde yaygın değildi. Barcelona'nın Alman teknik direktörü ve Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü ise daha önce bu tür buluşmalara katılmıştı.

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Bu toplantı, teknik direktörlere görevleriyle ilgili meseleleri, görevden alınan teknik direktörlerin maaşlarının ödenmemesinden başlayarak, takım içindeki liderlik rollerine dair diğer konulara kadar tartışma fırsatı sunuyor.

Jose Mourinho'nun katılımı, kulüp ile İspanya Futbol Federasyonu arasında yaşanan ve onu son toplantıları boykot etmeye iten mevcut anlaşmazlık göz önünde bulundurulduğunda özellikle dikkat çekici olacak.

Bununla birlikte, selefleri Carlo Ancelotti ve Xabi Alonso'nun da benzer toplantılara katıldığı biliniyor.