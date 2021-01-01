Islam Slimani Fenerbahçe günlerini anlattı

Fenebahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan ancak bekleneni veremeyen Islam Slimani, Türkiye'ye transfer olmasını hata olarak değerlendirdi

2018/2019 sezonunda Leicester City'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cezayirli forvet Islam Slimani, beIN Sports Fransa kanalına verdiği röportajda Türkiye günleri için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçw'ye transfer oluşunu 'hata' olarak değerlendiren Slimani; "6 aylığın Newcastle United'a transfer oldum. Bu 6 ayın 4 ayı sakatlıkla geçti. İnsanlar başarısız olduğumu söyledi ama sakatlığımdan dolayı oynayamadım.

Ardından da Fenerbahçe'ye transfer oldum. Teknik direktör bana güveniyordu ve beni oynatan bir teknik direktör vardı.

Sonra bir gün Fenerbahçe'de bana kiralık olarak takıma katıldığım ve gelecek yıl takımda olmayacağım ve idmanlara çıkmayacağımı söylediler. Ocak ayında teklifler vardı ama müsaade etmediler. Benimle birlikte Benzia'da aynı durumdaydı. Tek hatam Türkiye'ye transfer olmaktı" ifadelerini kullandı.

15 maç 1 gol

Fenebahçe formasıyla Süper Lig'de 15 maça çıkan Slimani 1 kez gol sevinci yaşadı. Ocak ayında bedelsiz olarak Lyon'a transfer olan Cezayirli oyuncu Ligue 1'de 7 maçta gol sevinci yaşayamazken, Fransa Kupası'nda ise 1 gol ve 2 asist ile oynadı.