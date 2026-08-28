"İş bitti": Bournemouth'tan Chelsea'ye şok mesaj

Bournemouth kulübünün sportif direktörü Tiago Pinto, orta saha oyuncusu Alex Scott'ın hizmetlerinden mevcut transfer döneminde vazgeçmeyeceklerine dair söz vererek kulübün tavrını kesin bir ifadeyle netleştirdi: "İşimizi tamamen bitirdik."

Bournemouth'un yeni teknik direktörü Marco Rose, Chelsea yönetiminin Arjantinli Enzo Fernandez'e olası bir alternatif olarak yaklaşık 80 milyon sterlin değerinde bir transferle radarına aldığı 23 yaşındaki oyuncunun kalması konusunda ısrarcı.

Yaz transfer döneminin kapısının önümüzdeki salı günü kapanmasının yaklaşmasıyla birlikte Pinto, Chelsea'ye ve oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen tüm kulüplere, onu transfer etmeye yönelik her türlü girişimden tamamen vazgeçmeleri gerektiğine dair net bir mesaj gönderdi.

Monako'da Avrupa Ligi kurasına katılmak için bulunduğu sırada açıklamalarda bulunan Pinto, İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Transfer piyasasındaki işimizi tamamen bitirdik. Kimse ayrılmayacak ve yeni kimseyi kadromuza katmayacağız, bizim için bu iş bitti."

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İngiliz kulübünün sportif direktörü şöyle ekledi: "Son yirmi dört saat içinde, Monako'daki en rahat sportif direktör olduğumu hissettim; tüm meslektaşlarım telefon görüşmeleri ve transferleri bağlamak için oradan oraya koşuştururken, işlerimizi transfer döneminin erken bir aşamasında halletmiş olmak benim için çok önemliydi. Buradaki herkes bu sezonun bizden birlik olmayı gerektirdiğinin farkında, çünkü Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz ve önümüzdeki yaz yine burada olacağız."

Pinto, bu kararlı tutumunun teknik direktör Rose ve kulüp sahibi Bill Foley'nin tam ve mutlak desteğini gördüğünü vurgulayarak, sahibin takımı yönetme felsefesine değindi: "Bill Foley'ye söyleyebileceğiniz en kötü şey, oyuncuları satacağımızdır; takımın yıldızlarını satmayı sevmiyor ve onları gerçekten sonsuza dek elinde tutmak istiyor."

Pinto açıklamalarını kulüp sahibinin memnuniyetinden bahsederek noktaladı: "Bu yaz çok mutlu, çünkü beni her aradığında bana şunu soruyor: Kimseyi satmayacağımızdan emin misin? Bu yüzden kadrodaki tüm oyuncuları elinde tutmaktan son derece mutlu."