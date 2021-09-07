Irkçılık soruşturmasında 11 kişi tutuklandı!

Euro 2020 sırasında İngiltere’nin yıldızlarına yapılan ırkçı saldırılarla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

İngiltere’nin İtalya’ya penaltılarla kaybettiği finalin ardından sosyal medyada Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho’yu hedef alan ve ırkçı mesajlar içeren çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

Futbol dünyasından birçok isim yapılan saldırılara tepki gösterirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Prens William da kınama mesajları yayınlamıştı.

Sosyal medya platformları da ırkçı davranışlar sergileyen kullanıcılara karşı yeterli önlemleri almadıkları gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

11 kişi tutuklandı

BBC’nin hazırladığı dosyaya göre; konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüten güvenlik güçleri, Birleşik Krallık’ta yaşayan 11 kişiyi gönderdikleri ırkçı mesajlar nedeniyle tutukladı.

Ancak haberde, çirkin mesajların büyük bir bölümünün Birleşik Krallık dışında yaşayan kullanıcılar tarafından gönderildiği bilgisi de yer aldı.

Yapılan araştırma, ırkçı mesajların yaklaşık %80’inin Rusya, Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’yu içine alan geniş bir coğrafyada yaşayan kullanıcılar tarafından gönderildiğini ortaya koydu.

Instagram üstüne düşeni yapmadı

Instagram’la ilgili ortaya çıkan veriler de, popüler sosyal medya platformunun ırkçılık konusunda attığı adımların sorgulanmasına neden oldu. Saldırgan mesajlar gönderdiği tespit edilen 105 hesabın 79’u, olayın üzerinden altı hafta geçmesine rağmen hala aktif konumdaydı.

Suudi Arabistan’da yaşadığını açıklayan bir kullanıcı, İtalya maçı sırasında Saka’ya pek çok kez maymun emojisi gönderdiğini itiraf etti. BBC’ye konuşan kullanıcı pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Saldırgan mesajlarım için özür diliyorum. Arkadaşlarımla maçı izlerken anın heyecanına yenildim. Sinirliydim ve bir hata yaptım. Maymun emojilerini gördüğünde neler hissedeceğini düşünmedim. Saka’dan tüm samimiyetimle özür dilemek istiyorum. Saka’ya ya da başka bir siyah oyuncuya karşı bu davranışı tekrarlamayacağım.”

Sergilediği davranışın hesabın süresiz kapatılmasını gerektiren bir hareket olduğunu kabul eden kullanıcı, buna karşın Instagram tarafından hesabının sadece 24 saatliğine askıya alındığını belirtti.

Twitter ise geçen ay yaptığı açıklamayla, finalin ardından ırkçı ifadeler içeren 1,900 paylaşımı sildiğini açıklamıştı.

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