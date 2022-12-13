İran'da kadın hakları için yapılan protestolara katılan İranlı futbolcu, şirk koştuğu gerekçesiyle idam edilebilir.

İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesi sonrasında başlayan protestoların üzerinden üç ay geçti ve bu olay, futbola da ciddi bir biçimde yansımış durumda.

Hatırlanacağı üzere İranlı futbolcular, ülkedeki yönetimi protesto edip 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere karşılaşmasında İran millî marşını okumamıştı.

Birçok İranlı futbolcu ise konuyla ilgili açıklama yapıp İran'daki kadınların hak ve özgürlüklerini savunmuştu.

Şimdi ise bu desteği verenlerden biri olan futbolcu Amir Reza Nasr Azadani'nin başı dertte.

26 yaşındaki profesyonel futbolcu, idam edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Detaylar neler?

İddiaya göre futbolcunun, kadın hakları için yürüttüğü kampanya nedeniyle yargılanacak. Oyuncunun İran kanunlarına göre; "şirk koştuğu" nedeniyle idamla yargılanacağı belirtiliyor.

Amir Reza Nasr Azadani kimdir?

İranjavan takımında forma giyen savunma oyuncusu, 2. Lig'de top koşturuyor. Amir Reza Nasr Azadani, 2016-2019 yılları arasında Tractor Sazi takımında forma giymişti.

Serdar Azmoun ne demişti?

İran Millî Takımı'nın yıldızı Serdar Azmoun, İran'daki kadın haklarına destek çıkıp konuyla ilgili şu yorumu yapmıştı:

"Millî Takım'dan ihraç edilmek, İranlı bir kadının bir tutam saçının küçük bir bedeli olabilir. Bu olay asla vicdanımızdan silinmeyecek!

"İran'ın kadınlarını bu kadar kolay öldürdüğünüz için size yazıklar olsun. Yaşasın İranlı kadınlar! Eğer bunu yapanlar müslümansa Allah beni kâfir eylesin."