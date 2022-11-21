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İran taraftarları, İngiltere Millî Takımı stoperi Harry Maguire ile dalga geçti

Samet Çayır
16:10 GMT+3 21.11.2022
Harry Maguire
İranlı taraftarlar, iki takımın Dünya Kupası maçı öncesinde İngiliz savunma oyuncusu Harry Maguire ile alay eden pankartlar hazırladı.
  • İngiltere'nin pazartesi günü rakibi İran'dı
  • İran taraftarları, Maguire'la alay eden pankartlar açtı
  • Manchester United defans oyuncusu baskı altında

NE OLDU? Khalifa Stadyumu'nun dışındaki oyuncuyu hedef alan pankartlardan birinde 'Harry Maguire savunman korkunç' yazıyor. Bir diğer pankartta ise United oyuncusunun oynaması halinde, İngiltere'nin turnuvayı kazanma şansının olmayacağını ima ediyor.

DAHA BÜYÜK RESİM: Defans oyuncusu, sosyal medyada sık sık eleştirilerin hedefi oldu. Ayrıca bu sezon çok iyi bir performans sergilemiyor. İngiliz stoper, sadece dört Premier Lig maçında forma giydi.

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