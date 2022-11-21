İran taraftarları, İngiltere Millî Takımı stoperi Harry Maguire ile dalga geçti

İranlı taraftarlar, iki takımın Dünya Kupası maçı öncesinde İngiliz savunma oyuncusu Harry Maguire ile alay eden pankartlar hazırladı.

İngiltere'nin pazartesi günü rakibi İran'dı

rakibi İran'dı İran taraftarları, Maguire'la alay eden pankartlar açtı

Manchester United defans oyuncusu baskı altında

NE OLDU? Khalifa Stadyumu'nun dışındaki oyuncuyu hedef alan pankartlardan birinde 'Harry Maguire savunman korkunç' yazıyor. Bir diğer pankartta ise United oyuncusunun oynaması halinde, İngiltere'nin turnuvayı kazanma şansının olmayacağını ima ediyor.

First thing I saw when I got off the tube at Khalifa International Stadium 🫣 pic.twitter.com/klwbSGJ1ut — Simon Peach (@SimonPeach) November 21, 2022

Really good and relaxed vibe outside Khalifa Stadium, where England play Iran at 1pm UK. Fans from both countries posing in each other’s pictures. Quite a few of Iran’s fans wearing t-shirts saying ‘woman life freedom’ in support of protests back home pic.twitter.com/hIyuk1vejo — Sean Ingle (@seaningle) November 21, 2022

DAHA BÜYÜK RESİM: Defans oyuncusu, sosyal medyada sık sık eleştirilerin hedefi oldu. Ayrıca bu sezon çok iyi bir performans sergilemiyor. İngiliz stoper, sadece dört Premier Lig maçında forma giydi.