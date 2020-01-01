Inter'den bir yardım daha

İtalyan ekip, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye bir destek daha yaptı.

takımlarından , yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir milyon koruyucu maske bağışında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ilk etapta 200.000 maskenin İtalya'nın çeşitli bölgelerine gönderildiği ve kalan kısmının da önümüzdeki haftalarda dağıtılacağı belirtildi.

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Inter'in koronavirüsle mücadeleye destek için başlattığı kampanyada ise bağış miktarının 658 bin euroya ulaştığı kaydedildi.

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İtalyan ekibi daha önce de 300.000 maske ve sağlık ekipmanı bağışlamıştı.