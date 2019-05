'da son haftaya kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmama tehlikesini hisseden , tecrübeli teknik direktörü Luciano Spalletti ile yollarını ayırdı.

İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spalletti'nin artık görevine devam etmeyeceği belirtildi ve çalışmalarından dolayı 60 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.

FC Internazionale Milano can confirm that Luciano Spalletti is no longer Head Coach of the First Team.



The Club wishes to thank Spalletti for his work and the results achieved together.#FCIM