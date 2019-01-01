Inter'de Spalletti dönemi sona erdi

Serie A'yı 4. sırada bitiren Inter'de Luciano Spalletti ile yollar ayrıldı.

'da son haftaya kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmama tehlikesini hisseden , tecrübeli teknik direktörü Luciano Spalletti ile yollarını ayırdı.

İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spalletti'nin artık görevine devam etmeyeceği belirtildi ve çalışmalarından dolayı 60 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.

FC Internazionale Milano can confirm that Luciano Spalletti is no longer Head Coach of the First Team.



The Club wishes to thank Spalletti for his work and the results achieved together.#FCIM — Inter (@Inter_en) 30 Mayıs 2019

2017 yazında takımın başına geçen Spalletti yönetimindeki Inter, iki sezonda da ligi dördüncü sırada tamamladı.

İtalyan ekibinin başına daha önce , İtalya Milli Takımı ve 'yi çalıştıran Antonio Conte'nin gelmesi bekleniyor. Conte, Juventus ile üç, Chelsea ile de bir lig şampiyonluğu yaşamıştı.