Inter'de Alexis Sanchez şoku
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Inter'in yıldız oyuncusu Alexis Sanchez, Leverkusen karşısında sakatlandı.
Serie A devi, Alman ekibini 2-1'lik skorla yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselirken Alexis Sanchez 64. dakikada dahil olduğu maçın son anlarında sağ bacağından sakatlandı.
Kulübün resmi internet sitesinden maçın ardından yapılan açıklamada Şilili yıldızın sakatlığı doğrulanırken, bu durum oyuncunun pazar günü oynanacak yarı final maçında forma giymesini riske soktu.
Inter, geride bıraktığımız günlerde, kariyeri boyunca sık sık sakatlanan Alexis Sanchez'in bonservisini almıştı.
İtalyan ekibi Avrupa Ligi yarı final maçında Shakhtar - Basel eşleşmesinin galibiyle oynayacak.