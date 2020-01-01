Internazionale

Inter'de Alexis Sanchez şoku

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Alexis Sanchez Inter
Şilili yıldız, Inter'in Avrupa Ligi yarı finalinde oynayacağı maçı kaçırabilir.

Inter'in yıldız oyuncusu Alexis Sanchez, Leverkusen karşısında sakatlandı.

Serie A devi, Alman ekibini 2-1'lik skorla yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde  yarı finale yükselirken Alexis Sanchez 64. dakikada dahil olduğu maçın son anlarında sağ bacağından sakatlandı. 

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Kulübün resmi internet sitesinden maçın ardından yapılan açıklamada Şilili yıldızın sakatlığı doğrulanırken, bu durum oyuncunun pazar günü oynanacak yarı final maçında forma giymesini riske soktu.

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    Inter, geride bıraktığımız günlerde, kariyeri boyunca sık sık sakatlanan Alexis Sanchez'in bonservisini almıştı.

    İtalyan ekibi Avrupa Ligi yarı final maçında Shakhtar - Basel eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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