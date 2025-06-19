Inter yeni golcüsünü sonunda buldu

Inter, genç forvet Ange-Yoan Bonny için Parma ile bonus pazarlığı yapıyor.

Inter, Parma forması giyen 21 yaşındaki Fransız forvet Ange-Yoan Bonny’nin transferini hızlı bir şekilde sonuçlandırmak istiyor. Milano ekibi, oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Şimdi gözler, Inter ile Parma arasında yapılacak son görüşmelere çevrildi.

Transferin önemli bir parçası olarak, Inter altyapısından yetişen Sebastiano Esposito’nun da takas unsuru olarak bu anlaşmaya dahil edilmesi gündemde. Esposito'nun Parma'ya gitmeye sıcak baktığı ve bu takasın iki taraf için de çözüm olabileceği belirtiliyor.

Nakit mi, takas mı?

Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre Inter, Bonny için Parma’ya 22 milyon euro + 3 milyon euro bonus teklif etti. Parma ise toplamda 25 milyon euroya ulaşacak bu yapıya sıcak baksa da, bonusların dağılımı konusunda halen pürüzler bulunuyor. Taraflar anlaşmaya yakın ancak detaylı görüşmeler sürüyor.

Inter, transferi kısa sürede tamamlamak istiyor. Hem rakip kulüplerin devreye girmesini önlemek hem de kadro planlamasını netleştirmek isteyen Milano temsilcisi, özellikle ABD’de Club World Cup’a katılan Sebastiano Esposito’nun durumu netleşmeden bu işi tamamlamayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon Parma formasıyla Serie B’de 37 maça çıkan ve 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Bonny, hızı ve fiziksel gücüyle dikkat çekiyor. Inter, genç oyuncuyu Marcus Thuram’ın alternatifi olarak değerlendiriyor.

Transfer sürecine dair özet tablo