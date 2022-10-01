Hollandalı eski oyuncu, Liverpool gecelerinin cazibesine karşı koyamadı.

Inter ve Everton gibi takımlarda forma giyen ve kanatlarda fırtına gibi esen Andy van der Meyde, bugün 43 yaşına girdi.

Ajax'ta oynadığı dönemde harika çocuk olarak nitelendirilen oyuncu, 2005'te Inter Milan'dan Everton'a katıldığında iyi bir transfer hamlesi olarak görünüyordu.

O, Moyes'un ekibinin en önemli oyuncularından birisiydi.

Ne yazık ki Hollandalı oyuncu, Liverpool Şehri'ndeki kadınlarla biraz fazla takılmaya başladı.

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Ne oldu?

Karısı, özel bir dedektif tutarak onun kendisini aldattığı videoları izlemek zorunda kaldı.

"Bir özel dedektif benim ve yeni kız arkadaşımın video ve fotoğraflarına sahipti.

"Ve sonra karım beni aradı ve 'Yeni kız arkadaşın nasıl?' dedi."

Van der Meyde, 'Bir Sonraki Büyük Şey' adlı kitabında konudan bahsederken karısının kendisini yakalamasına rağmen hala inkar ettiğini söyledi.

Özel dedektifin bu şehvetli videoları ve fotoğrafları ele geçirmek için çok çalışması da gerekmemişti.

Van der Meyde, Liverpool'un sunduğu cazibelere yenik düştü.

Daimi üyesi

Striptiz kulübüne gitmeye her zaman çok kolay ikna olmakla kalmadı, aynı zamanda bu kuruluşların içinde ve çevresinde hem gazeteciler hem de Evertonlılar tarafından hemen hemen her zaman görüldü.

Ancak, bir Liverpool striptiz kulübüne yaptığı yolculuk, sonunda “Jordan gibi güzel, şaşırtıcı” olan Lisa adlı bir dansçıyla tanıştığında daha ciddi bir şeye dönüştü.

"No Mercy" adlı başka bir kitapta "Birkaç saat alkol içtikten sonra en yakın striptiz kulübüne gittim" dedi. "Liverpool'un ortasındaki bir striptiz kulübünde sarhoş olmak pek akıllıca değildi.

"Ama çıplak kadınlara karşı güçlü bir özlemim vardı. Bir esmer gördüm ve onunla seks yapmak istedim.

"Lisa'ya bağımlı oldum, çünkü onunla seks yapmak vahşi, çılgın ve azgıncaydı."

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