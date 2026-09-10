Inter - Udinese Serie A maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Inter - Udinese: Maç detayları

Serie A - Hafta 4 14 Eyl 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

Inter Milan ile Udinese Calcio, 14 Eylül 2026'da saat 18.45 GMT'de (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

Milan'da pazartesi gecesi Serie A heyecanı

Inter Milan, 2026/27 Serie A sezonunun 4. hafta perdesini kapatmak için San Siro'da Udinese Calcio'yu ağırlayacak. Napoli karşısında alınan yüksek tempolu lig galibiyetinin ve hafta ortasındaki zorlu Avrupa deplasmanının ardından Inter, puan tablosunun üst sıralarındaki erken çıkışını sürdürmek adına sahasında bir galibiyet daha almayı hedefliyor. Udinese için ise geç gelen bir yenilginin ardından Milano'ya yapılacak bu yolculuk, tepki verme ve Serie A'nın en etkili hücum hatlarından birine karşı savunma direncini test etme açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Getty Images

Inter'in Napoli karşısındaki beş gollü geri dönüş zaferi

Inter Milan, 5 Eylül'deki 3. hafta maçında San Siro'da SSC Napoli'yi dramatik bir şekilde 3-2 yenmesinin ardından pazartesi gecesine büyük bir özgüvenle çıkıyor. İkinci yarının başında 2-0 geriye düşen ekipte, Lautaro Martínez 56. dakikada geri dönüşü başlatırken Marcus Thuram 82. dakikada skora denge getirdi. Martínez, 90. dakikada uzatma anlarında attığı golle geri dönüşü tamamladı ve klasikleşen karşılaşmada takımına üç puanı getirdi.

Getty Images

Le Zebrette'nin Lazio karşısındaki geç çöküşü

Udinese Calcio, 7 Eylül'deki 3. hafta maçında Bluenergy Stadyumu'nda S.S. Lazio'ya 2-1 kaybetmesinin ardından yeniden denge bulmak için batıya doğru yola çıkıyor. Orta saha oyuncusu Jesper Karlström, ikinci yarının başında (49') Udinese'yi öne geçirdi ancak Lazio, Davide Frattesi (75') ve Albert Guðmundsson'un (88') golleriyle geri dönerek galibiyeti aldı. Bu sonuç, Kosta Runjaić'in takımını maçların son bölümlerinde savunma anlamında daha sıkı olmaya zorluyor.

Hücum gücü, Friulani'nin alçak blok savunmasına karşı

Tarihsel olarak Inter Milan bu eşleşmede sahasında güçlü bir üstünlük kurdu, ancak Udinese'nin fiziksel yapısı her zaman rahatsız edici bir sınav sunuyor. Hakan Çalhanoğlu ve Nicolò Barella liderliğindeki Inter orta sahası oyunun temposunu kontrol edip Lautaro Martínez'i beslemeye çalışacak, Udinese ise Jesper Karlström ve Keinan Davis öncülüğündeki kontra ataklara güvenecek. Kritik lig puanlarının söz konusu olduğu bu pazartesi gecesi mücadelesi, ilk düdükten itibaren yoğun bir aksiyon vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Cristian Chivu'nun bu maç öncesinde ev sahibi ekip için listelenmiş doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza sorunu bulunmuyor, ancak kadronun yoğun programı nedeniyle, ki buna birkaç gün önce Madrid'e yapılan Şampiyonlar Ligi seyahati de dahil, maç saatine yaklaştıkça güncellemeler bekleniyor.

Udinese, sezonun açılış haftalarını sakatlık nedeniyle kaçıran Nicolo Zaniolo'dan yine yararlanamayacak. Matteo Palma, Alessandro Zanoli ve Oumar Solet de Kosta Runjaic için forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor; Solet, Lazio yenilgisinde fiziksel bir problem yaşayan oyunculardan biri oldu. Kadroya ilişkin yeni güncellemeler geldikçe eklenecek.

Form durumu

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazanarak kusursuz bir G5 serisi yakaladı. Son maçında 5 Eylül'de Serie A'da Napoli'yi 3-2 yendi, bu sezon ligde ayrıca Cagliari'yi 1-0 ve Monza'yı 4-1 mağlup etti. Hazırlık dönemindeki Real Betis ve Juventus galibiyetleri de bu seriyi tamamlıyor. Inter, söz konusu beş maçta 10 gol atarken kalesinde dört gol gördü.

Udinese'nin son beş sonucu 3G 1B 1M olarak öne çıkıyor. Son maçını 7 Eylül'de sahasında Lazio'ya 2-1 kaybetti ve karşılaşmayı yedekten gelen Gudmundsson belirledi. Bundan önce deplasmanda Monza'yı 3-2 yendi ve açılış gününde Como ile 1-1 berabere kaldı. Udinese ayrıca Coppa Italia'da da tur atladı; önceki turlarda Venezia'yı 2-1, Calcio Padova'yı ise 1-0 mağlup etti.

İkili rekabet

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Ocak 2026'daki bir Serie A maçında oynandı ve Inter, Udinese'nin sahasında 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmanın genelinde Inter dört galibiyet alırken Udinese bir kez kazandı; Friulani'nin tek galibiyeti Ağustos 2025'te Giuseppe Meazza'da aldığı 2-1'lik sonuç oldu. Inter, bu beş karşılaşmada dokuz gol atarken kalesinde beş gol gördü.