Inter takımdan ayrılan Simone Inzaghi'nin yerine geçecek isimle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi

Inter, Inzaghi'nin PSG mağlubiyeti sonrası ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için Cesc Fabregas'la görüşmelere başladı.

Inter, teknik direktör Simone Inzaghi ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik adam arayışlarına hız verdi. Sky Sport Italia'nın haberine göre, İtalyan devi Inter, Como'nun başında başarılı bir sezon geçiren Cesc Fabregas ile temasa geçti.

Inzaghi'nin vedası, Paris Saint-Germain karşısında alınan 5-0'lık Şampiyonlar Ligi finali yenilgisinin hemen ardından geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıl önce göreve getirilen İtalyan teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Inzaghi'nin Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile sezon başına 26 milyon euro kazanacağı iki yıllık bir sözleşme imzaladığı bildiriliyor. Ayrıca, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid’e karşı oynanacak 18 Haziran’daki ilk maçta takımın başında olması bekleniyor.

Fabregas, Inter'e sıcak bakıyor

Inter, Haziran ortasında başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi yeni bir teknik direktör belirlemek zorunda. Bu doğrultuda, geçtiğimiz sezon Como ile Serie A’ya yükselme başarısı gösteren Cesc Fabregas’la temasa geçildiği ifade ediliyor. Fabregas’ın Inter'in ilgisinden memnun olduğu ve bu büyük fırsatı değerlendirmeye açık olduğu belirtilse de, henüz geleceğine dair net bir karar vermediği vurgulandı.

İspanyol çalıştırıcı, daha önce Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den gelen ve Xabi Alonso’nun yerini alma teklifini reddetmişti. Ayrıca Roma’nın da ilgisini çekmiş ancak Giallorossi tercihini Gian Piero Gasperini’den yana kullanmıştı.

Diğer adaylar da gündemde

Inter’in teknik direktör adayları Fabregas ile sınırlı değil. Roberto De Zerbi, Patrick Vieira ve kulübün efsanevi oyuncularından Cristian Chivu'nun da adaylar arasında olduğu kaydedildi. Ancak yönetimin ilk tercihinin Fabregas olduğu ve görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor.

Fabregas’ın Como ile yakaladığı çıkış, onu Serie A devlerinin radarına sokarken, Inter gibi üst düzey bir kulüpte teknik direktörlük yapma ihtimali futbol dünyasında dikkatle takip ediliyor.