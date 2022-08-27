Inter'in futbol direktörü Beppe Marotta, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Milan Skriniar'ı gelecek yaz bedavaya kadroya katabileceklerini ima etmesinin ardından oyuncunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Marotta DAZN'a yaptığı açıklamada Slovak savunma oyuncusunun kesinlikle takımda kalaağının altını çizdi.

"Kulüp sahiplerimizin geçen hafta PSG cephesinden gelen açıklamalardan memnun olmadığını açıkça söyleyebilirim. Bu nedenle Skriniar'ın ekibimizin çok önemli bir oyuncusu olduğunu ve kesinlikle takımda kalacağını açıklamak istiyorum. Kontratının sona erdiği doğru ama iyi bir insan ve yakında yeni sözleşme için bir diyalog kuracağız. Onu uzun süre Inter'de tutacak bir kontrat imzalamak istiyoruz. Skriniar'a ve onun profesyonelliğine güveniyorum. Bu örtülü tehdit nedeniyle kafasının karışacağını sanmıyorum. Skriniar bizimle kalacak ve bir stoper takviyesi daha yapacağız. Lazio'dan Francesco Acerbi bize teklif edildi. Chelsea'den Trevoh Chalobah ve Borussia Dortmund'dan Manuel Akanji de transfer edebileceğimiz diğer alternatifler. Bu üç isim arasında tatlı bir yarış olacak"