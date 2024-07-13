İranlı golcü Mehdi Taremi, Porto ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Serie A devi Inter'e transfer oldu.

Serie A'nın son şampiyonu Inter, Mehdi Taremi'nin 2027 yılına kadar sürecek olan sözleşmeyi imzaladığını resmen duyurdu. ran milli takımı oyuncusu, Porto ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Serie A devine katıldı. Inter, transferi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı.

31 yaşındaki oyuncu, birkaç ay önce sağlık kontrollerinin ilk kısmını tamamlamış ve Cuma sabahı Milano'da kontrollerini tamamlamıştı.

Taremi, 2020 yılından Haziran 2024'e kadar oynadığı Porto'da 182 maçta 91 gol kaydetti. Porto'da gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken İranlı golcü, Inter’in yaz transfer dönemindeki üçüncü transferi oldu.

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Taremi bir dönem Çaykur Rizespor'a da imza atmış ancak daha sonra hiç resmi maça çıkmadan kontratını tek taraflı feshettiği gerekçesiyle futboldan bir süre men cezası almıştı.

Yaz Transferleri ve Savunma Arayışı

Inter, bu yaz transfer döneminde daha önce Piotr Zielinski'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve Genoa'dan 15 milyon euro karşılığında Josep Martinez'i transfer etmişti.

Ancak, Kanada yıldızı Tajon Buchanan'ın uluslararası görevde yaşadığı tibia sakatlığı nedeniyle Aralık ayına kadar sahalardan uzak kalacak olması, Inter’i savunma hattına takviye yapma arayışına yönlendirdi.

Lacivert-siyahlı takım yeni sezonu 17 Ağustos'ta saat 18:30 CET'de Genoa deplasmanında açacak.