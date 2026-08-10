İtalyan ekibi Inter, Fransız Moussa Diaby'yi transfer etme yarışında beyaz bayrağı çekmedi ve İtalyan kulübü, Suudi kulübünü bu yaz transfer döneminde kanat oyuncusundan vazgeçmeye ikna etmek için yeni bir teklif hazırlıyor.

İtalyan gazetesi "La Gazzetta dello Sport"a göre, Inter'in 20 milyon euro artı Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin kartını içeren ilk girişimi, takas anlaşmasına bir oyuncunun dahil edilmesi fikrini reddeden Cidde kulübünün yönetimi nezdinde kabul görmedi.

Inter, transfer piyasasının son üç haftasında bir sağ kanat oyuncusuyla anlaşmayı önceliklerinin başına koyuyor ve geçtiğimiz ocak ayında onu kadrosuna katma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan 27 yaşındaki Diaby, hedef listesinin en tepesinde yer almaya devam ediyor.

Nerazzurri'nin bu hamlesi, Alman ekibi Bayer Leverkusen'in müzakere hattına girmesiyle aynı döneme denk geldi. Alman kulübü, takas olmaksızın tamamen mali bir teklif sunmaya hazır olduğunu gösterdi; ancak Fransız oyuncu, 2019 ile 2023 yılları arasında forma giydiği ve ardından Aston Villa'ya transfer olduğu eski takımına dönme fikrine şimdiye kadar heves göstermedi.

Diaby'nin tereddüdü, Inter'e güçlü bir şekilde müzakere masasına geri dönmesi için yeni bir fırsat tanıyor; zira İtalyan kulübünün yetkilileri, Suudi kulübünü ikna etmek amacıyla son bir girişimde bulunarak mali tekliflerinin değerini artırmayı planlıyor.

Önümüzdeki günler ve ağustos ortasına kadarki süreç, transferin kaderini belirlemede belirleyici olabilir; zira teknik direktör Cristian Chivu, uzun süredir beklediği sağ kanat dosyasını sonuca bağlamak istiyor.

Bu ısrar, Hollandalı Denzel Dumfries'in ayrılığının bıraktığı belirgin boşluk ışığında geliyor ve bir ay içinde bu bölgeyi güçlendirmeye yönelik iki girişimin akamete uğramasının ardından, uzmanlaşmış bir kanat oyuncusuyla anlaşmak en öncelikli mesele haline geldi.

Hazırlık döneminde Chivu, sağ tarafta Luis Henrique ve Andy Diouf'u sahaya sürmeye başvurdu. Diouf en fazla forma giyen isim oldu ve sonuncusu Perth'teki hazırlık maçında Juventus karşısında olmak üzere birkaç gol kaydetmeyi başardı; ancak bu bölgenin asıl mevkisi olmadığını vurgulasa da, bu geçici bir çözümdü ve Inter'in ilk hedefi Diaby olmaya devam eden gerçek bir sağ kanat oyuncusu arama planlarını değiştirmedi.