İtalyan ekibi Inter, Fransız Moussa Diaby'nin transferi için beyaz bayrak çekmiş değil; İtalyan kulübü, Suudi Arabistan takımını devam eden yaz transfer döneminde kanat oyuncusundan vazgeçmeye ikna etmek için yeni bir teklif hazırlıyor.

İtalyan gazetesi "La Gazzetta dello Sport"a göre, Inter'in 20 milyon euro artı Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin kartını içeren ilk girişimi, takas anlaşmasına bir oyuncunun dahil edilmesi fikrini reddeden Cidde kulübünün yönetimi tarafından kabul görmedi.

Inter, transfer döneminin son üç haftasında bir sağ kanat oyuncusuyla anlaşmayı önceliklerinin başına koyuyor ve 27 yaşındaki Diaby, geçtiğimiz ocak ayındaki önceki bir transfer girişiminin başarısız olmasının ardından hedef listesinin en tepesinde yer almaya devam ediyor.

Nerazzurri'nin bu hamlesi, Alman ekibi Bayer Leverkusen'in de müzakere hattına girmesiyle aynı zamana denk geliyor. Alman kulübü, takas içermeyen tamamen nakit bir teklif sunmaya hazır olduğunu gösterdi; ancak Fransız oyuncu, 2019 ile 2023 yılları arasında oynadıktan sonra Aston Villa'ya transfer olduğu eski takımına geri dönme fikrine şimdiye kadar heves göstermedi.

Diaby'nin bu tereddüdü, Inter'e müzakere masasına güçlü bir şekilde geri dönmesi için yeni bir fırsat sunuyor; zira İtalyan kulübünün yetkilileri, federasyonu ikna etmek adına son bir girişimde bulunarak mali tekliflerinin değerini artırmayı planlıyor.

Önümüzdeki günler ve ağustos ortasına kadar olan süreç, anlaşmanın kaderini belirlemede belirleyici olabilir; zira teknik direktör Cristian Chivu, uzun süredir beklediği sağ kanat dosyasını sonuçlandırmak istiyor.

Bu ısrar, Hollandalı Denzel Dumfries'in ayrılmasının geride bıraktığı bariz boşluk ve bir ay içinde bu mevkiyi güçlendirmeye yönelik iki girişimin de aksaması ardından geliyor; böylece uzmanlaşmış bir kanat oyuncusuyla anlaşmak en üst öncelik haline geliyor.

Hazırlık döneminde Chivu, sağ tarafta Luis Henrique ve Andy Diouf'u sahaya sürmeye başvurdu. Diouf en çok forma giyen oyuncu oldu ve birkaç gol kaydetmeyi başardı; bunların sonuncusu Perth'teki hazırlık maçında Juventus'a karşıydı. Ancak Diouf, bu mevkinin kendi asıl mevkisi olmadığını vurgulamıştı ve bu, Inter'in ilk hedefi Diaby olmaya devam eden gerçek bir sağ kanat oyuncusu arayışındaki planlarını değiştirmeyen geçici bir çözümdü.