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Serie A
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Giuseppe Meazza
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Inter - Parma Serie A maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Inter - Parma Calcio 1913
Serie A
Inter
Parma Calcio 1913

Serie A'da Inter ile Parma Calcio 1913 arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Cumartesi akşamı Milano'daki San Siro Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma öncesinde son form durumunu, sonuçları ve öne çıkan hikâyeleri ele alıyoruz.

Inter - Parma Calcio 1913: Maç detayları

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Serie A - Hafta 6
Giuseppe Meazza

Inter ile Parma Calcio 1913, 10 Ekim 2026'da saat 16.00 GMT'de (12.00 EST / 17.00 BST / 18.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Nerazzurri, yeniden yapılanan Parma'yı ağırlıyor

Inter, 2026/27 Serie A sezonunun 6. hafta maçında Parma Calcio 1913'ü konuk etmek için efsanevi San Siro Stadı'na dönüyor. Sonbahar milli ara dönüşünde teknik direktör Cristian Chivu'nun ekibi, iç sahadaki taraftarı önünde lig sezonundaki güçlü başlangıcını sürdürmeyi ve üç puanı almayı hedefliyor. Parma açısından ise teknik adam değişiminin ardından Lombardiya'nın başkentine yapılacak bu deplasman, ara öncesinde yakalanan ivmeyi geliştirmeye çalışırken son derece zorlu bir sınav niteliği taşıyor.

AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Nerazzurri'nin ara öncesi performansı: Martínez, Roma'da geri dönüşe liderlik etti

Inter, cumartesi günkü karşılaşmaya son dört Serie A maçında yenilgi yüzü görmeden çıkıyor. Nerazzurri, 19 Eylül'de milli maçlar arası öncesindeki son karşılaşmasında Stadio Olimpico'da AS Roma ile oynadığı deplasman maçında iki gol geriden gelerek dramatik bir 2-2 beraberlik aldı. Kaptan Lautaro Martínez, ikinci yarıda attığı iki kritik golle (46', 79') takımına bir puanı kazandırdı ve bu sonuç, Inter'in daha önce ligde AC Monza'yı 4-1, Cagliari'yi 1-0 ve Udinese'yi 5-3 mağlup ettiği galibiyetlerin ardından geldi.

Parma Calcio v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images

Parma'nın taktiksel sıfırlanması: Teknik adam değişikliği öncesinde geç gelen zafer

Parma, 20 Eylül'de Genoa'yı sahasında 2-1 mağlup ettiği zorlu galibiyetin ardından sezonunu dengeye oturtma hedefiyle Milano'ya gidiyor. David Romero (38') ve oyuna sonradan giren Pontus Almqvist (80'), Ennio Tardini Stadı'nda fileleri havalandırarak Parma'ya bu dönemdeki ilk lig galibiyetini getirdi. Sezona zorlu bir başlangıç yapan Parma, eylül ayının sonlarında teknik direktör Carlos Cuesta ile yollarını ayırdı ve bu durum cumartesi günü San Siro'daki mücadelenin takımın yapısı ve konsantrasyonu açısından büyük bir sınav olacağı anlamına geliyor.

San Siro'da büyük kapışma: Baskın pas oyunu, kontra atak tehdidiyle buluşuyor

Bu iki takım Mayıs 2026'da San Siro'da karşılaştığında, Marcus Thuram ile Henrikh Mkhitaryan'ın ikinci yarıda attığı goller Inter'e rahat bir 2-0 galibiyet getirmişti. Inter, Parma savunmasını açmak için Nicolò Barella ve Piotr Zieliński'nin merkezdeki dinamik pas dağıtımına, ayrıca Federico Dimarco'nun kanat oyununa güvenecek. Parma ise Inter'i kontratakta zorlamak için Enrico Del Prato'nun savunmadaki liderliğine ve David Romero ile Pontus Almqvist üzerinden hızlı geçişlere bel bağlayacak. 6. haftada kritik puanların söz konusu olduğu bu cumartesi karşılaşması, sürükleyici bir Serie A mücadelesi vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Inter vs Parma Calcio 1913 Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • C. Chivu

Inter, bu maça dikkat çeken bir sakat listesiyle çıkıyor. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones ve Federico Dimarco'nun tamamı forma giyemeyecek durumda, bu da Chivu'yu birçok mevkide değişikliğe zorlayacak. Özellikle Calhanoglu ile Dimarco'nun yokluğu, takımın orta saha merkezi ve sol kanattaki derinliğini test edecek. Oyuncuların durumuna ilişkin daha fazla güncellemenin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Parma da çok sayıda oyuncusundan yoksun. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe ve Dominik Drobnic'in tamamı sakat olarak listeleniyor; bu da Gilardino'nun zorlu deplasman maçı öncesinde seçeneklerini daha da kısıtlıyor.

Form durumu

INT

INT - Form

NAP
K3-2
RMA
K2-1
UDI
K5-3
ROM
B2-2
LUM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
PAR

PAR - Form

JUV
K2-0
CRE
K0-2
MON
B1-1
COM
K2-1
GEN
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın son maçı, Lumezzane karşısında oynanan ve 2-0 kazanılan bir hazırlık karşılaşmasıydı. Inter bu beş maçta 13 gol atarken kalesinde sekiz gol gördü. Bu tabloya Udinese karşısındaki 5-3'lük galibiyet ve Napoli'ye karşı alınan 3-2'lik zafer de dahil. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 2-1 kaybedilmesi ve Roma deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik, savunmada hâlâ giderilmesi gereken zaaflar olduğunu gösteriyor.

Parma, son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildi; son lig maçında Genoa'yı 2-1 yendi. Bu süreçte Juventus'a 2-0 mağlup oldular ve ayrıca Coppa Italia'da Cremonese'ye 2-0 yenilerek elendiler. Bu sonuçlar, Milano deplasmanı öncesinde özgüveni artırmak adına pek de yardımcı olmadı.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

InterÇizimParma Calcio 1913
4
1
0
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
MS
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
Inter badge
Inter
INT
2
MS
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Inter badge
Inter
INT
2
MS
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
MS
İtalya Kupası
Inter badge
Inter
INT
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
MS
10Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Taraflar arasındaki son karşılaşma Mayıs 2026'da oynandı ve Inter, Serie A maçında Giuseppe Meazza'da 2-0 kazandı. Son beş randevuya bakıldığında Inter açık üstünlük kurdu; dört galibiyet aldı, bir maç berabere bitti ve Parma galibiyet elde edemedi. Özellikle iç sahada üstünlüğü elinde tutan Inter'e karşı Parma, Milano'ya yaptığı son ziyaretlerden henüz puan çıkaramadı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
RomaRomaROM
5410143+1113
B
K
K
K
K
2
InterInterINT
5410158+713
B
K
K
K
K
3
LazioLazioLAZ
541083+513
K
B
K
K
K
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
K
K
K
K
K
5
AC MilanAC MilanMIL
5320104+611
K
B
B
K
K
6
FrosinoneFrosinoneFRC
531194+510
K
B
K
K
K
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
K
K
B
K
K
8
ComoComoCOM
531196+310
K
K
K
K
B
9
SSC NapoliSSC NapoliNAP
521276+17
B
K
K
K
K
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
K
K
B
K
K
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
K
K
K
K
K
12
LecceLecceLEC
5203510-56
K
K
K
K
K
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
K
K
K
K
B
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
B
K
K
K
K
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
511347-34
K
K
B
K
K
16
MonzaMonzaMON
5113812-44
K
K
B
K
K
17
FiorentinaFiorentinaFIO
5113612-64
B
K
K
K
K
18
BolognaBolognaBOL
502336-32
B
K
B
K
K
19
GenoaGenoaGEN
5014310-71
K
B
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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