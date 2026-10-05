Inter - Parma Serie A maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Inter - Parma Calcio 1913: Maç detayları

Serie A - Hafta 6 10 Eki 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter ile Parma Calcio 1913, 10 Ekim 2026'da saat 16.00 GMT'de (12.00 EST / 17.00 BST / 18.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Nerazzurri, yeniden yapılanan Parma'yı ağırlıyor

Inter, 2026/27 Serie A sezonunun 6. hafta maçında Parma Calcio 1913'ü konuk etmek için efsanevi San Siro Stadı'na dönüyor. Sonbahar milli ara dönüşünde teknik direktör Cristian Chivu'nun ekibi, iç sahadaki taraftarı önünde lig sezonundaki güçlü başlangıcını sürdürmeyi ve üç puanı almayı hedefliyor. Parma açısından ise teknik adam değişiminin ardından Lombardiya'nın başkentine yapılacak bu deplasman, ara öncesinde yakalanan ivmeyi geliştirmeye çalışırken son derece zorlu bir sınav niteliği taşıyor.

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Nerazzurri'nin ara öncesi performansı: Martínez, Roma'da geri dönüşe liderlik etti

Inter, cumartesi günkü karşılaşmaya son dört Serie A maçında yenilgi yüzü görmeden çıkıyor. Nerazzurri, 19 Eylül'de milli maçlar arası öncesindeki son karşılaşmasında Stadio Olimpico'da AS Roma ile oynadığı deplasman maçında iki gol geriden gelerek dramatik bir 2-2 beraberlik aldı. Kaptan Lautaro Martínez, ikinci yarıda attığı iki kritik golle (46', 79') takımına bir puanı kazandırdı ve bu sonuç, Inter'in daha önce ligde AC Monza'yı 4-1, Cagliari'yi 1-0 ve Udinese'yi 5-3 mağlup ettiği galibiyetlerin ardından geldi.

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Parma'nın taktiksel sıfırlanması: Teknik adam değişikliği öncesinde geç gelen zafer

Parma, 20 Eylül'de Genoa'yı sahasında 2-1 mağlup ettiği zorlu galibiyetin ardından sezonunu dengeye oturtma hedefiyle Milano'ya gidiyor. David Romero (38') ve oyuna sonradan giren Pontus Almqvist (80'), Ennio Tardini Stadı'nda fileleri havalandırarak Parma'ya bu dönemdeki ilk lig galibiyetini getirdi. Sezona zorlu bir başlangıç yapan Parma, eylül ayının sonlarında teknik direktör Carlos Cuesta ile yollarını ayırdı ve bu durum cumartesi günü San Siro'daki mücadelenin takımın yapısı ve konsantrasyonu açısından büyük bir sınav olacağı anlamına geliyor.

San Siro'da büyük kapışma: Baskın pas oyunu, kontra atak tehdidiyle buluşuyor

Bu iki takım Mayıs 2026'da San Siro'da karşılaştığında, Marcus Thuram ile Henrikh Mkhitaryan'ın ikinci yarıda attığı goller Inter'e rahat bir 2-0 galibiyet getirmişti. Inter, Parma savunmasını açmak için Nicolò Barella ve Piotr Zieliński'nin merkezdeki dinamik pas dağıtımına, ayrıca Federico Dimarco'nun kanat oyununa güvenecek. Parma ise Inter'i kontratakta zorlamak için Enrico Del Prato'nun savunmadaki liderliğine ve David Romero ile Pontus Almqvist üzerinden hızlı geçişlere bel bağlayacak. 6. haftada kritik puanların söz konusu olduğu bu cumartesi karşılaşması, sürükleyici bir Serie A mücadelesi vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Inter, bu maça dikkat çeken bir sakat listesiyle çıkıyor. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones ve Federico Dimarco'nun tamamı forma giyemeyecek durumda, bu da Chivu'yu birçok mevkide değişikliğe zorlayacak. Özellikle Calhanoglu ile Dimarco'nun yokluğu, takımın orta saha merkezi ve sol kanattaki derinliğini test edecek. Oyuncuların durumuna ilişkin daha fazla güncellemenin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Parma da çok sayıda oyuncusundan yoksun. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe ve Dominik Drobnic'in tamamı sakat olarak listeleniyor; bu da Gilardino'nun zorlu deplasman maçı öncesinde seçeneklerini daha da kısıtlıyor.

Form durumu

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın son maçı, Lumezzane karşısında oynanan ve 2-0 kazanılan bir hazırlık karşılaşmasıydı. Inter bu beş maçta 13 gol atarken kalesinde sekiz gol gördü. Bu tabloya Udinese karşısındaki 5-3'lük galibiyet ve Napoli'ye karşı alınan 3-2'lik zafer de dahil. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 2-1 kaybedilmesi ve Roma deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik, savunmada hâlâ giderilmesi gereken zaaflar olduğunu gösteriyor.

Parma, son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildi; son lig maçında Genoa'yı 2-1 yendi. Bu süreçte Juventus'a 2-0 mağlup oldular ve ayrıca Coppa Italia'da Cremonese'ye 2-0 yenilerek elendiler. Bu sonuçlar, Milano deplasmanı öncesinde özgüveni artırmak adına pek de yardımcı olmadı.

İkili rekabet geçmişi

Taraflar arasındaki son karşılaşma Mayıs 2026'da oynandı ve Inter, Serie A maçında Giuseppe Meazza'da 2-0 kazandı. Son beş randevuya bakıldığında Inter açık üstünlük kurdu; dört galibiyet aldı, bir maç berabere bitti ve Parma galibiyet elde edemedi. Özellikle iç sahada üstünlüğü elinde tutan Inter'e karşı Parma, Milano'ya yaptığı son ziyaretlerden henüz puan çıkaramadı.