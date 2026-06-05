Inter, on milyonlarca euro ödedi ve yaz transfer döneminde ikinci transferini gerçekleştirdi

Milan kulübü, kendi kanalları aracılığıyla yaptığı açıklamada, Aleksander Stankovic'i Club Brugge'den transfer ettiğini duyurdu. Inter, bu transfer için 23 milyon euro ödedi.

Inter efsanesi Dejan Stankovic'in oğlu, Inter'in tüm altyapı eğitimini tamamladı, ancak ilk takımda düzenli forma şansı bulamadı.

Brugge ise geçen yaz bu Sırp oyuncuya şans vermiş ve onun için yaklaşık 10 milyon euro ödemişti. Merkez savunma oyuncusu Belçika'da büyük bir gelişme kaydetti ve şimdi Inter'e geri dönüyor.

İtalya şampiyonu, geçen sezon Stankovic'i satarken bir geri alım maddesi eklemişti. Bu sayede Inter, onun için sadece 23 milyon euro ödemek zorunda kaldı.

Brugge'de geçtiğimiz futbol sezonunda tam 55 maçta forma giydi. Sırp oyuncu, stoper olarak bu maçlarda dokuz gol attı. Brugge, onun çabaları sayesinde bu sezon Belçika şampiyonu oldu.

Bu transfer döneminin başlarında Inter, Manchester City'den gelen Manuel Akanji için 17 milyon euro ödemişti.