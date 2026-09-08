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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Inter neden Madrid'de formasında sponsor olmadan oynuyor

Inter

Inter, bu akşam Santiago Bernabéu’da Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde alışılmışın dışında bir forma giyecek. Calcio e Finanza’nın aktardığına göre, İspanya’daki yürürlükteki mevzuata uygun olarak Inter formasının ön kısmında, 2024/25 sezonundan bu yana Viale Liberazione kulübünün ana sponsoru olan Betsson.Sport logosu yer almayacak.


Bu değişiklik, son yıllarda İspanyol makamlarının oyun ve bahis operatörlerinin reklam ve sponsorluklarına ilişkin getirdiği katı düzenlemelerle bağlantılı. Söz konusu kurallar, özellikle spor ve futbol dünyasında önemli bir etki yarattı. Referans alınan yasal çerçeve ise oyun faaliyetlerinin ticari iletişimlerine adanan 3 Kasım 2020 tarihli 958/2020 sayılı Kraliyet Kararnamesi. Düzenleme 5 Kasım 2020’de yürürlüğe girdi ve önceki mevzuata kıyasla belirgin bir değişime işaret etti.




UEFA kuralları da tek tek ülkelerin mevzuatlarını dikkate alıyor. Genel olarak ekipman talimatları, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin forma ön yüzünde en fazla 200 santimetrekarelik bir alanda ana sponsor göstermesine izin veriyor.



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