Inter - SSC Napoli: Maç detayları

Serie A - Hafta 3 5 Eyl 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter Milan ile SSC Napoli, 5 Eylül 2026'da saat 16.00 GMT'de (12.00 EST / 17.00 BST / 18.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

İtalyan devleri Milano'da karşı karşıya

Inter Milan, 3. hafta maçında San Siro'da akşam ışıkları altında SSC Napoli'yi konuk edecek. Yerel lig sezonuna üst üste iki galibiyetle başlayan Inter, sahasında bir galibiyet daha alarak Serie A tablosundaki zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Napoli için ise cumartesi günü kuzeye yapılacak deplasman yolculuğu, sürpriz iç saha yenilgisinin ardından toparlanmak ve bir başka şampiyonluk adayı karşısında sezona erken bir mesaj vermek adına önemli bir fırsat sunuyor.

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Sardinya'da Çalhanoğlu etkisi

Inter Milan, 30 Ağustos'ta 2. hafta maçında Cagliari deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından cumartesi gününe güçlü bir moralle giriyor. Orta sahada görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 9. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Inter'in savunma hattı da oyunu kontrol ederek üç puanı garantiledi. Bu sonuç, açılış haftasında AC Monza karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle birleşince Inter altı puana ulaştı. Beş gol atan ve henüz gol yemeyen ekip, sezonun ilk bölümünde savunmadaki düzeni ve bitiriciliğiyle dikkat çekti.

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Como, Maradona'da şok yarattı

SSC Napoli, 30 Ağustos'taki 2. hafta maçında Stadio Diego Armando Maradona'da Como 1907'ye 2-1 kaybettiği can sıkıcı yenilginin ardından rotasını düzeltmek amacıyla Lombardiya'nın başkentine geliyor. Martin Baturina'nın açılış golünün ardından Rasmus Højlund 30. dakikada Napoli'ye eşitliği getirdi, ancak Anastasios Douvikas kısa süre sonra Como'yu yeniden öne geçirdi. Kevin De Bruyne'ı oyuna alıp geç beraberlik için baskı kurmasına rağmen Napoli sahadan puansız ayrıldı. Açılış haftasında Genoa karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle birlikte Napoli üç puanda bulunuyor ve Inter'i yavaşlatabilmek için savunmada çok daha keskin bir konsantrasyona ihtiyaç duyuyor.

Milano semalarında taktik satranç

Tarihsel olarak bu iki İtalyan devinin karşılaşmaları, orta saha kontrolünün belirleyici olduğu sıkı ve yüksek taktik düzeyli mücadelelere sahne oluyor. Inter'de Çalhanoğlu, Barella ve Sučić'ten oluşan orta saha üçlüsü, iç sahada temponun kontrolünü ele almayı hedefleyecek. Napoli ise hat kırmak ve geçiş hücumlarını başlatmak için Scott McTominay ile Anguissa'nın fiziksel gücüne güveniyor. Sezonun erken bölümünde iki kulüp arasındaki farklar çok inceyken, cumartesi günkü bu vitrin mücadelesi ilk düdükten itibaren yüksek tempo vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Inter'de bu karşılaşma öncesinde doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza problemi listelenmiyor. Chivu bu aşamada muhtemel ilk 11'ini açıklamadı ve maç saatine yaklaştıkça takım haberlerinde yeni güncellemeler bekleniyor.

Napoli, Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci ve Pasquale Mazzocchi'den yoksun olarak Milano'ya gidiyor. Bu üç oyuncunun da sakat olduğu listeleniyor. Allegri de henüz öngörülen ilk 11'ini doğrulamadı ve elindeki kadronun tam durumu önümüzdeki günlerde daha net hâle gelecek.

Form durumu

Inter, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazanarak bu karşılaşmaya geliyor. Tek beraberliği ise AC Milan karşısındaki 1-1'lik hazırlık maçı oldu. Serie A'da iki lig maçını da kazandı: 1. haftada Monza karşısında sahasında 4-1, 2. haftada ise Cagliari deplasmanında 1-0. Inter bu iki lig maçında toplam beş gol attı ve kalesinde gol görmedi.

Napoli'nin son dönemdeki karnesi ise daha dalgalı. Son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son sonucu, Serie A'da sahasında Como'ya karşı aldığı 1-2'lik yenilgi oldu. Bu sonuç, 1. haftada Genoa deplasmanında alınan 2-0'lık lig galibiyetinin ardından geldi. Napoli hazırlık döneminde Aris Thessaloniki'yi 6-2 yendi, ancak Celta Vigo ile yalnızca 1-1 berabere kalabildi. Como yenilgisi şu ana kadarki tek Serie A mağlubiyeti olsa da, bu maç savunma hataları ve birkaç oyuncunun vasat altı performansıyla geldi.

İkili rekabette durum

İki kulüp arasındaki son karşılaşma, 11 Ocak 2026'da Serie A'da Giuseppe Meazza'da 2-2 sona erdi. Ondan önce Napoli, Ekim 2025'te sahasında Inter'i 3-1 mağlup etti. Bu ekipler arasındaki son beş Serie A karşılaşmasında iki beraberlik, Napoli adına iki galibiyet ve Inter adına bir galibiyet çıktı. Beş maçın tamamında goller görüldü.