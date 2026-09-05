Nefesleri kesen bir futbol destanına sahne olan "San Siro"da Inter Milan olağanüstü bir geri dönüşe imza attı ve iki farklı geriye düştüğü karşılaşmayı, İtalya Ligi'nin üçüncü haftasının zirve mücadelesinde konuk ettiği Napoli karşısında (3-2)'lik dramatik bir galibiyete çevirdi.

Karşılaşma, ikinci dakikadan itibaren erken bir heyecana sahne oldu; Inter, ceza sahasının sınırından yerden çıkardığı bir şutla golü açmaya çok yaklaştı, ancak kaleci Meret topu ustalıkla uzaklaştırdı. Güneyin çocuklarının cevabı yedinci dakikada hızlı geldi; kafa karışıklığı yaratan bir ortaya Anguissa vurdu, ardından Politano takip etti; bu dakikada Inter kalecisi Martinez, arka arkaya gelen iki denemeyi de kurtararak dikkat çeken bir performans sergiledi.

İki takım tehlike üretmeye devam etti; 22. dakikada Santos'un yerden vurduğu topu Martinez iki hamlede kontrol etti, 36. dakikada ise Pisek, Napoli savunmasıyla oynayarak olağanüstü bir maharet gösterdi ancak çıkardığı şut üst direğin üzerinden auta gitti. İlk yarının bitmesine anlar kala Höjlund, hiçbir markaj olmadan net bir fırsatı harcadı ve ilk devre gollü beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının başlamasıyla mücadele beklenmedik bir şekilde alevlendi; 50. dakikada Napoli, Barella'nın geri pasında yaptığı büyük hatayı değerlendirdi, Santos hücumda yalnız kaldı ve Martinez'le çarpıştı, ardından top Politano'ya döndü ve o da topu ağlara gönderdi. Inter daha bu şoku atlatamadan Höjlund, 53. dakikada ceza sahası dışından çıkardığı sert bir şutla ikinci golü kaydederek onları hazırlıksız yakaladı.

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"Nerazzurri"nin ayaklanması ise hızla geldi; 56. dakikada Dimarco tek dokunuşla Martinez'e ölçülü bir orta gönderdi ve Martinez topu boş kaleye kolayca yerleştirerek farkı bir sayıya indiren golü kaydetti. Dimarco tehlike üretmeyi sürdürdü ve 60. dakikada Lautaro'ya attığı bir başka orta direğin yanından auta gitti, ardından 74. dakikada Thuram'ın kafa vuruşuna üst direk cevap verdi.

Ev sahibi ekip tüm hücum ağırlığıyla baskı yapmayı sürdürdü ve 82. dakikada gülümseme sırası onlara geldi; Fransız Thuram ölçülü bir ortada yükseldi ve muhteşem bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek beraberlik golünü ilan etti.

Uzatma dakikalarının ilkinde kaptan Martinez, ceza sahası içinde Napoli savunmasının uzaklaştırmayı başaramadığı bir başıboş topu takip ederek onu ağlara gönderdi ve öldürücü galibiyet golünü kaparak üç puanı hanesine yazdıran bu çılgın senaryoyu taçlandırdı.

Bu değerli galibiyetle Inter Milan, 9 puanla tam puanı toplayarak liderliğe tek başına oturdu; Napoli ise 3 puanda kalarak onuncu sıraya geriledi.

Belirtmek gerekir ki Inter Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında salı günü Real Madrid ile karşılaşacak.