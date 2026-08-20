Serie A - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 12:30 Giuseppe Meazza

Inter ile Monza, 22 Ağustos 2026'da TSİ 19:30'da ve GMT ile 17:30'da karşı karşıya gelecek.

Serie A 2026-27 başlarken Inter ile Monza karşı karşıya

Inter, Serie A şampiyonluğu unvanını savunmaya San Siro'da, son olarak bu ikonik statta aldığı yenilgiyle üst ligdeki son dönemini kapatan yeni yükselen Monza karşısında başlıyor.

Inter, geçen sezon 21. Serie A şampiyonluğunu 11 puan farkla rahat bir şekilde kazandı; en fazla gol atan (89) ve ortak şekilde dördüncü en az gol yiyen (35) takım oldu. Teknik direktör olarak ilk sezonunda Cristian Chivu, kulüpteki ilk yılında Scudetto kazanan sadece beşinci teknik adam oldu. Inter, 2009-10'dan bu yana üst üste lig şampiyonluğu yaşayamadı. Denzel Dumfries dikkat çeken bir ayrılık olurken, İngiliz savunma ikilisi John Stones ile Djed Spence arka hattı güçlendirmek için takıma katıldı.

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Monza, Serie B yükselme play-off'ları üzerinden bir yıllık aranın ardından yeniden üst lige döndü; finalde toplam skorda 2-2 berabere kaldıktan sonra, ligdeki konumu sayesinde yükselmeyi garantiledi. Yeni teknik direktör Ivan Jurić, geçen cuma alt lig ekibi Avellino karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle Coppa Italia'da tur atlanmasını sağladı, ancak Monza'nın Serie A sezonuna başlangıcı, son şampiyona deplasmana gitmekten daha zor olamazdı. Takımın üst ligdeki son maçı, San Siro'da Milan'a karşı aldığı 2-0'lık yenilgiydi. Biancorossi, 2024-25 sezonu puan tablosunu 18 puanla son sırada tamamladı. Bu kez ligde kalmak istiyorsa bunun üzerine çıkması şart.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık durumu

Inter'de önemli bir sakatlık sorunu bulunmazken, Matteo Pessina dizindeki problem nedeniyle Monza'da en az dört ay sahalardan uzak kalacak.

Monza, son sekiz deplasmanlı resmi maçının altısında 2 veya daha fazla gol attı.

Lautaro Martinez, Monza'ya karşı son iki H2H maçında gol atamadı, ancak daha önce Monza karşısında dört maçta beş gol kaydetmişti.

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Takım haberleri ve kadrolar

Inter, cezası bulunan Henrikh Mkhitaryan'dan yoksun şekilde açılış maçına çıkacak. Bu aşamada Cristian Chivu'nun muhtemel 11'i netleşmiş değil ve listelenen bir sakat eksik de yok. Maç saatine yaklaştıkça kadroyla ilgili yeni güncellemeler eklenecek.

Mevcut verilerde Monza için listelenen bir ceza ya da sakatlık bulunmuyor. Ivan Juric, takımının Serie A'ya dönüşü öncesinde tam kadroyla çalışabiliyor, ancak doğrulanmış ilk 11 henüz açıklanmadı.

Form durumu

Inter'in son beş sonucu, hem sezon öncesi dönemi hem de önceki sezonun son haftalarını kapsıyor. Bu süreçte üç galibiyet, bir beraberlik ve bir beraberlik aldılar; dokuz gol atıp yedi gol yediler. Son maçlarında sezon öncesinde Juventus'u 2-1 mağlup ettiler, ayrıca Manchester City'yi yenmeden önce AC Milan ile 1-1 berabere kaldılar. Son resmi maç sonuçları ise mayıs ayında Serie A'da Bologna ile 3-3 berabere kalmalarıydı.

Monza'nın son beş maçı daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Takımın iki galibiyeti, iki beraberliği ve bir yenilgisi var; 10 gol atıp 10 gol yedi. Son karşılaşması hazırlık maçında Calcio Padova'ya karşı 3-3 sona erdi ve sezon öncesindeki en iyi sonucunu Milan Futuro'yu 4-2 yenerek aldı. Son resmi maçında ise mayıs ayında Serie B'de Catanzaro'ya 2-0 mağlup oldu.

İkili rekabet

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Ağustos 2025'te sezon öncesi oynanan bir hazırlık maçında geldi ve Monza'nın kâğıt üzerinde ev sahibi olduğu mücadele 2-2 sona erdi. Bundan önce Inter, Mart 2025'te Giuseppe Meazza'da oynanan bir Serie A maçında Monza'yı 3-2 mağlup etti. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Inter iki kez kazandı, Monza hiç kazanamadı ve iki maç berabere bitti; taraflar ayrıca Eylül 2024'te Serie A'da 1-1 berabere kaldı.