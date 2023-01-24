Milan Skriniar'ı PSG'ye kaptırmak üzere olan Inter, Slovak oyuncunun alternatifini Serie A'da buldu.

Serie A takımlarından Inter, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Milan Skriniar'ın yerini Fiorentina forması giyen Sırp stoper Nikola Milenkovic ile doldurmak istiyor.

Skriniar'ın PSG'ye transfer olmaya oldukça yakın olduğunun farkında olan Inter yönetimi, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde ilgilendiği Milenkovic ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre Milenkovic'in menajeri Fali Ramadani ile bir araya gelen Inter yönetimi oyuncuyu transfere ikna etti.

Partizan'da oynamıştı

Milenkovic için 30 milyon euro isteyen Fiorentina yönetimini ikna etmeye çalışan Inter'in, bu sezon takımıyla 14 Serie A maçına çıkan ve iki gol atan 2023 yazında da tamamlama ihtimali bulunuyor.

Partizan çıkışlı Milenkovic, 2017-2018 sezonu başında Fiorentina'ya transfer olmuştu. Takımıyla altı sezonda 169 Serie A maçına çıkan oyuncu 14 kez gol sevinci yaşarken, özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkatleri çekmişti. 2022 Dünya Kupası'nda Sırbistan forması da giyen Milenkovic, takımının elenmesinin önüne geçememişti.