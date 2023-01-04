Yeni sözleşme imzalamayan Slovak defans oyuncusunun devre arasında takımdan ayrılmasına izin verilmeyecek.

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar'a yeni sözleşme imzalatmayı henüz başaramadı.

İtalyan basınına göre PSG ve Tottenham'ın transfer listesinde bulunan Skriniar yeni sözleşme imzalamasa bile Inter'den yaz aylarından önce ayrılamayacak.

Inter'in sözleşmesi 30 Haziran'a dek sürecek oyuncuyu bedelsiz kaybetme ihtimaline rağmen sezon sonuna dek kadrosunda tutacağı belirtilirken, PSG'nin geçen yaz yaptığı 75 milyon euroluk teklif reddedilmişti. İtalyan ekibinin yıllık 6.5 milyon euroluk teklifini geri çeviren Skriniar, bu süreçte kontratında daha fazla bonus istemişti.

Fark 2 milyon euro

Inter'den yıllık 8 milyon euro talep eden Skriniar'a yıllık 10 milyon euro önermeye hazırlanan PSG bu transferde şu an için bir adım önde görünüyor.

Geçen sezon 48 maça çıkan ve bu sezon da şu ana dek 21 maçta şans bulan 27 yaşındaki başarılı stoper, Avrupa'nın en önemli savunma oyuncularından biri olarak gösterilirken, Inter'de üçlü savunmada oynamanın da etkisiyle PSG ve Tottenham gibi üçlü oynayan kulüplerin iştahını kabartıyor.