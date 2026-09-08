Inter Milan, Real Madrid maçında forma reklamlarını neden kaldırdı?

Inter Milan, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşı karşıya geldiği maçta alışılmadık bir görüntü sergiledi; İtalyan takımı, oyuncularının göğsünde yer alması alışılagelmiş ana sponsorunun logosu olmadan forma giydi.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, bu durum teknik bir karar ya da Real Madrid veya UEFA'nın dayattığı bir uygulama değil; maçın "Santiago Bernabeu" stadında oynanması nedeniyle bahis şirketlerinin reklamına ilişkin İspanyol yasalarıyla bağlantılı.

Inter'in alışılmış forması, oyun ve spor bahisleri sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin logosunu taşıyor; bu da İspanya'da oynanan maçlarda söz konusu markanın görünmesine kısıtlamalar getiriyor.

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Buna bağlı olarak İtalyan kulüp, ev sahibi ülkede yürürlükte olan düzenlemelere uymak amacıyla Real Madrid maçında oyuncularının formalarından sponsor logosunu geçici olarak kaldırmak zorunda kaldı.

Bu uygulama, sponsorun Inter formasında görünmesine yönelik kalıcı bir yasak anlamına gelmiyor; zira durum yalnızca yasaları bahis şirketlerinin reklamlarına benzer kısıtlamalar getiren ülkelerde oynanan maç ve turnuvalarla sınırlı.

Inter Milan, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının açılış haftası kapsamında bu salı akşamı oynanan Real Madrid maçını 2-1 kaybetti.

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