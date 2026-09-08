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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Çeviri:

Inter Milan, Real Madrid maçında forma reklamlarını neden kaldırdı?

Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Şampiyonlar Ligi
İspanya
İtalya

Nerazzurri Bernabeu'da alışılmadık bir tarzda oynuyor

Inter Milan, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşı karşıya geldiği maçta alışılmadık bir görüntü sergiledi; İtalyan takımı, oyuncularının göğsünde yer alması alışılagelmiş ana sponsorunun logosu olmadan forma giydi.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, bu durum teknik bir karar ya da Real Madrid veya UEFA'nın dayattığı bir uygulama değil; maçın "Santiago Bernabeu" stadında oynanması nedeniyle bahis şirketlerinin reklamına ilişkin İspanyol yasalarıyla bağlantılı.

Inter'in alışılmış forması, oyun ve spor bahisleri sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin logosunu taşıyor; bu da İspanya'da oynanan maçlarda söz konusu markanın görünmesine kısıtlamalar getiriyor.

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La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Udinese crest
Udinese
UDI

Buna bağlı olarak İtalyan kulüp, ev sahibi ülkede yürürlükte olan düzenlemelere uymak amacıyla Real Madrid maçında oyuncularının formalarından sponsor logosunu geçici olarak kaldırmak zorunda kaldı.

Bu uygulama, sponsorun Inter formasında görünmesine yönelik kalıcı bir yasak anlamına gelmiyor; zira durum yalnızca yasaları bahis şirketlerinin reklamlarına benzer kısıtlamalar getiren ülkelerde oynanan maç ve turnuvalarla sınırlı.

Inter Milan, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının açılış haftası kapsamında bu salı akşamı oynanan Real Madrid maçını 2-1 kaybetti.

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