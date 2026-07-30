Inter Milan, Perşembe akşamı, Manchester City ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiliz savunmacı John Stones ile serbest transfer kapsamında anlaştığını duyurdu.

32 yaşındaki John Stones, Inter Milan ile 2028 yazına kadar geçerli transfer sözleşmesine imza attı.

Inter Milan'ın internet sitesi, İngiltere Milli Takımı ile ilk uluslararası maçını 30 Mayıs 2014'te oynayan Stones'un kariyerini gözler önüne serdi.

Stones, 2016 yazında Manchester City'ye katıldı ve teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde; zekası, topa sahip olurken sergilediği sakinliği ve arkadan hücum kurma becerisi sayesinde futbol dünyasının en iyi modern savunmacılarından biri haline geldi.

Stones, Manchester City ile 295 resmi maça çıktı ve 19 gol kaydetti; İngiltere Milli Takımı ile ise 94 uluslararası maçta forma giydi.

Stones, Inter Milan'ın resmi kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İçimde birçok duygu var. Çok mutlu ve gururluyum, bu yeni bölümü ve bu yeni yolculuğu başlatmak için heyecanlıyım. Bunu yaşamak için daha iyi bir yer hayal edemezdim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Milano hakkında çok şey duydum ama henüz bu deneyimi kendim yaşamadım. Bizi heyecanlandıran şey de bu; şehri, kültürü ve insanları keşfetmek. Ayrıca bu deneyimi paylaşabileceğim bazı arkadaşlarımın burada olması da harika."

Şu ifadeleri kullandı: "Daha fazla kupa kazanmak için müthiş bir isteğim var. Kariyerim boyunca birçok kupa kazanacak kadar şanslıydım ve bu deneyimden burada takıma ve kulübe yardımcı olmak için faydalanmak istiyorum. Aynı zamanda bir futbolcu olarak öğrenmeye ve gelişmeye, teknik direktörle ve ayrıca Manchester City'de takım arkadaşım olan Kolarov ile çalışmaya devam etmek istiyorum."