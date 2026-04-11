Inter Milan, Bastoni transferini askıya alarak Barcelona'yı şaşırttı

Inter Milan'ın savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'nin adı, önümüzdeki yaz transfer döneminde Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki söylentilerle anılıyor.

Oyuncu, Barça'ya transfer olmayı hayal ediyor ve Inter Milan da mali talepleri karşılanırsa ayrılmasına karşı çıkmayacak.

"Mundo Deportivo" gazetesi, "La Gazzetta dello Sport"ı kaynak göstererek, Bastoni ve Inter Milan'ın, takımın Serie A şampiyonluğunu kazanmasının ardından ayrılık konusunu yeniden gündeme getirmek üzere, geleceğinin kararını geçici olarak ertelemek üzere bir anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Inter Milan, 72 puanla ligin zirvesinde yer alıyor ve en yakın rakibi Napoli'ye 7 puan fark atarak Serie A şampiyonluğuna çok yaklaştı.

Gazete, "Bastoni, daha sonra Barcelona'ya olası transferini görüşmeden önce, önce Inter ile İtalya ligi şampiyonluğunu kutlayacak" diye yazdı.

Habere göre, Inter Milan, soyunma odasındaki atmosferi etkilememek için Bastoni'nin ayrılığıyla ilgili konuşmaları Serie A şampiyonluğunu garantiledikten sonraya ertelemeye karar verdi.

Raporda ayrıca, Inter Milan'ın defans oyuncusunun 70 milyon avrodan daha düşük bir fiyata ayrılmasına izin vermeyeceği, bu rakamın ise Barcelona'nın belirlediği tavanın üzerinde olduğu belirtiliyor.

