Inter Miami forması giyen Gonzalo Higuain, futbolu bırakacağı yönündeki haberlerin yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyledi.

Tecrübeli forvetin babası Jorge, Higuain'in yıl sonunda emekli olacağını duyurmuştu.

34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Aralık ayında sona eriyor, fakat MLS ekibi Inter Miami'nin kontratı bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

Ne söyledi?

Higuain, babası tarafından yanlış anlaşıldığını ve emeklilik kararı aldığında bunu bizzat açıklayacağını vurguladı.

"Aramızda bir yanlış anlaşılma yaşandı."

"Ona futbolu bırakacağımı söylemedim. Söyledikleri doğru değil, emekli olma ihtimalim var, ama bu ihtimal şu anda gerçek olmaktan çok uzak."

"Kulübün başarısına ve kontratımın şartlarını yerine getirmeye odaklanıyorum. Eğer bir gün emeklilik kararı alırsam bunu açıklayan kişi sadece ben olurum."

Arjantinli yıldız futbol kariyerinin son demlerini yaşadığını kabul etse de, şimdilik kramponlarını asmayı düşünmüyor.

"Elbette futbola veda edeceğim zaman yaklaşıyor, ama şu anda aklımda emeklilik yok."

"Tek düşüncem kontratımı tamamlamak. Ardından nasıl hissettiğime bakıp, kulüple masaya oturacağım ve en iyi kararı vereceğim."

"Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Bu noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum, bırakma zamanı geldiğinde bunu duyacağınız kişi ben olacağım."

Higuain'in MLS karnesi

Higuain, Juventus'tan Inter Miami'ye Eylül 2020'de transfer olmuştu.

MLS ekibinde 44 maçta 15 gol atan Arjantinli, bu sezon beş maçta iki gol kaydetti, fakat Inter Miami ilk beş haftada sadece bir puan toplayabildi.

Higuain, MLS'e adım atmadan önce Avrupa'da görkemli bir kariyere sahipti.

2007'de River Plate'ten Real Madrid'e transfer olan Higuain, burada geçirdiği altı yılda üç La Liga şampiyonluğu yaşadı.

Ardından Napoli'ye giden yetenekli forvet, 146 maçta 91 gol attıktan sonra Juventus formasını sırtına geçirdi.

Başarılarına üç Serie A şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi finali ekleyen Higuain, kıta değiştirmeden önce Milan'a ve Chelsea'ye kiralanmıştı.