Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, Chelsea ile bu hafta oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Belçikalı kaleci, Mavilerin geçtiğimiz sezona göre daha iyi durumda olduğuna inanıyor.

İngiliz ekibi, geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi finalinde Portekiz'de Manchester City ile karşılaştı ve kupaya uzanan ekip oldu.

Chelsea, City karşılaşmasından önce Real Madrid ile karşı karşıya gelmiş ve İspanyol ekibini kupanın dışında bırakmıştı.

Bu performans, Alman menajer Tuchel'İn Chelsea’yi canlandırdığının net bir işaretiydi.

Ancak, bu sezonki karşılaşmadan önce Belçikalı kaleci geçtiğimiz seneki karşılaşmaya göre daha fazla olgunlaştıklarını düşünüyor.

Ne söylendi?

Courtois, maç öncesi basın toplantısında, "Eh, bence Chelsea aşağı yukarı aynı oyuncularla ve aynı takımla mücadele ediyor.

“Elbette, geçen yılki dinamikle birlikte iyi bir akış içine girdiler.

"Bence bu yıl biraz daha iyi bir durumdalar. Geriden koşabilen büyük oyuncularla oynuyorlar ve iyi bir takım olduklarını söylemek yanlış olmaz.

“Bizim için iyi olan şey, geçen yıl nerede başarısız olduğumuzu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl, dersimizi aldık.

“Böylece, bu sefer onlara karşı daha iyisini yapabilir ve daha iyi bir sonuç alabiliriz” dedi.

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Courtois, 2018'de Real Madrid ile daha büyük kupalar kazanmak için Stamford Bridge'den ayrıldı ve İspanya’nın yolunu tuttu.

Eski kulübü geçen yıl kupayı alırken Belçikalı kaleci, Santiago Bernabeu'ya gelişinden bu yana Avrupa'nın en büyük zaferini elde edemedi.

Ancak, bu sezon La Liga’yı şampiyon tamamlayacaklar gibi görünüyor.

Madrid, başarılı performansını sürdürerek ezeli rakipleri olan son şampiyon Atletico Madrid’in tacını almaya hazırlanıyor.

Carlo Ancelotti'nin ekibi, şu anda iyi bir form grafiği yakaladı ve son üç sezondur kazanamadığı Şampiyonlar Ligi kupasını da gözüne kestirdi.

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