Almanya’nın genç takımında forma giyen eski oyuncu Sergej Evljuskin, 2005 yılında Almanya'nın en büyük yeteneği olarak Fritz Walter Madalyası'nı kazandı.

Saha içerisindeki liderlik özelliği ve becerisinin yardımıyla, gençlik seviyesindeki takımlarda Mesut Özil, Jerome Boateng ve Benedikt Höwedes'in kaptanlığını yaptı.

Ancak, her şeye rağmen beklendiği gibi gelişme gösteremedi ve şimdilerde tamamen farklı bir işle uğraşıyor.

Eski oyuncu; futbolcu olamamak bir kenara, eski oyuncu kaptanlık yaptığı bazı futbolcuların harika kariyerlere sahip olmasını evinden izlemek zorunda kaldı.

Ne yapıyor?

GOAL ve SPOX ile yaptığı özel röportajda konuşan Evljuskin, kariyerindeki bazı kırılma anlarından ve şimdiki hayatından bahsetti.

Futbola ilk adım attığı günlerde, geleceğin en iyi futbolcularından birisi olması bekleniyordu, ancak Sergej Evljuskin şu anda otoyol polis memuru olarak görev yapıyor.

Eski oyuncu, birlikte oynadığı yıldızların gelişme katetmesi hakkında ise şu ifadeleri kullanıyor:

"Tabii ki onları bu şekilde görmek beni rahatsız etti. Real Madrid’de, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’nde oynadılar.

“Bense bölgesel ligde Havelse'ye karşı oynuyorum. Birçok kişi bana başka bir kulüpte oynamam gerektiğini söyledi.

“Bu yaşta çok ciddi bir desteğe ihtiyacım var. İnsanlar hata yapabilir, önemli olan doğru yolun gösterilmesiydi. Ancak bu şekilde gelişim sağlanabilir.

“Futboldaki önemli yıllarımı, ikinci takımlarda geçirmek zorunda kaldım.

“Schalke'deki profesyonellerle antrenman yapmakla Wolfsburg’un ikinci takımında idmana çıkmak arasında çok büyük farklar var.”

Magath ile iletişim sorunu

Felix Magath ile Wolfsburg'daki İlişkisine değinen eski futbolcu, “Onunla bir keresinde ofiste konuşmuştum.

“Abitur sertifikası alacağımı ve bu yüzden sabah antrenmanına gelemeyeceğimi açıklamak istedim.

“Futbol her zaman birinci, ikinci ve üçüncü önceliğimdi ve her randevumu antrenmanlarıma göre ayarlardım.

“Ancak, antrenmanı kaçırmak zorunda kaldıktan sonra hocamla konuştuğumda onun tavrı farklıydı.

“Söylediğimin doğru olmadığını iddia etmeye çalıştı.

“Bu konuşmadan sonra bir daha onunla hiç konuşamadık ve ikinci takımla idman yapmak zorunda kaldım.

“Ardından, ikinci takımın bir parçası oldum” dedi.

Futbolculuktan polisliğe uzanan yol

Şu anki mesleği polislik hakkında ise şu şekilde konuşuyor:

“Futbol hayatım bittikten sonra ne yapacağımı hep düşünüyordum. Sonuçta yaşlanıyoruz ve futbolu bırakmak zorunda kalıyoruz.

“Kassel'de spor yöneticiliği okumaya başladım, ama bir noktada okulu bitirdikten sonra ne yapacağım konusunda kararsız kaldım.

“Futbol endüstrisi sürekli değişiyor. Hangi mesleklere ilgi duyacağımı düşündüm ve polisliği seçtim.

“Bu yüzden polisliğe başvurdum ve sonrasında polis oldum. Polislik mesleğine baktığımda ise benim için en doğru olan tercihin bu olduğunu görebiliyorum.”

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