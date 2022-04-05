Chelsea patronu Thomas Tuchel, Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması öncesinde en sevdiği Madrid oyuncusunun Karim Benzema olduğunu söylerken Luka Modric ve Toni Kroos'a da övgüler yağdırdı.

Maviler, Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu olarak Avrupa tacını savunmayı amaçlıyor ve son sekiz mücadelesinde La Liga’nın dev ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Tuchel, yarı final için Madrid temsilcisiyle kozlarını paylaşırken bu maçların keyfini çıkaracak.

Ancak, rakibindeki favori oyuncusunun kim olduğu sorulduğunda hiç tereddüt etmeden Fransız Milli Takımı’nın da forveti olan yıldız oyuncu Karim Benzema olduğunu söylüyor.

Ne söylendi?

Tuchel, "Sıkıcı olmak ve belirli bir isim vermeyi reddetmek yerine, tüm övgüleri Karim Benzema'ya vereceğim.

"İki yıl önce, bence dünya futbolunun en küçümsenen oyuncularından birisiydi ve artık kesinlikle öyle değil.

"Başına gelen her şeyi kesinlikle hak ediyor, kaç yıldır Real Madrid için dokuz numara oldu. Şu anda ise takımın en önemli oyuncularından birisi olarak iyi oyununa devam ediyor.

“Takımı için çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi bir kaptan olarak yaptığı şeyler gerçekten çok etkileyici.

"Onun yokluğunda bir takımın başına neler gelebileceğini Clasico'dan görebilirsiniz.

“Kesinlikle göze çarpan bir oyuncu ve bir kişilik.

"Ancak, şu anda bu Luka Modric ve Toni Kroos da çok iyi bir performans sergiliyor.

"Bu çok adeletsiz bir durum. Onlar, devasa futbolculara sahip oldukları için başarılılar" dedi.

Büyük resim

Chelsea, Liverpool'a karşı İngiltere Lig Kupası'nda mağlup olduktan sonra, bu sezon Avrupa'da ve FA kupasında başarılı olmayı hedefliyor.

Ancak, özellikle geçtiğimiz maç Brentford'a karşı sinir bozucu bir Premier Lig yenilgisinin ardından Madrid'e karşı zor bir maçta karşı karşıya gelecekler.

Bu arada Benzema, Mavilere karşı bir kez daha ciddi bir tehdit sergileyecek gibi görünüyor, çünkü Fransız oyuncu şu anda formunun zirvesinde.

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