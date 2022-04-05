Serie A'da bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu elinde bulunduran Gonzalo Higuain, sezon sonunda kariyerini noktalamaya hazırlanıyor.

Higuain'in babası, kariyerini MLS takımlarından Inter Miami'de sürdüren 34 yaşındaki oyuncunun River Plate'e döneceği yönündeki söylentilere rağmen futbolu bırakmaya daha yakın olduğunu savundu.

Ne söylendi?

TNT Sports'a konuşan Jorge Higuain, Arjantin'e geri dönmenin oğlunun planları arasında olmadığını belirtti:

"Gonzalo bana yıl sonunda emekli olacağını söyledi. Bu yıl sona erdiğinde futbol hayatını bitirecek. Futbolu bıraktıktan sonra futbolun içinde kalmasını isterim. Birçok takımda oynayan, futbola dair birçok şey bilen biri ve çok iyi bir teknik direktör olmak için her şeye sahip. Futbolun içinde kalmazsa çok üzülürüm"

14 kupa kazandı

Beş farklı ülkede 14 kez kupa sevinci yaşayan Higuain, Aralık 2006'da Real Madrid'e transfer olmadan önce River Plate formasıyla 29 maça çıkmış ve 15 gol atmıştı.

Real Madrid'de geçirdiği yedi yılda üç La Liga şampiyonluğu kazanan Higuain, Serie A'da da üç kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bir dönem Milan ve Chelsea formaları da giyen Higuain, MLS'te ise 43 maçta 14 gol attı.

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