Freiburg, son Bundesliga şampiyonuna 4-1 kaybettikleri maçın ikinci yarısında Bayern Münih'in sahada 12 kişi yer almasının ardından hükmen galip sayılmak için başvuruda bulundu.

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın oyuncu değişikliği yaptığı sırada sahada bir takım karışıklık yaşandı ve Alman devi, Freiburg'a karşı kısa bir süreliğine 12 kişiydi.

Bayern Münih rakibini farkla mağlup etti ancak şimdi hükmen mağlup sayılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Ne söylendi?

Freiburg kulübü yapılan resmi açıklamayla temyize gittiklerini ve hükmen galip sayılmak için başvuruda bulunduklarını söyledi: "Bizim hatamızın olmadığı bir ikilem içindeyiz."

"Freiburg'un süreci çevreleyen olaylar üzerinde hiçbir etkisi yok. Ancak bununla birlikte, DFB'nin yasal kuralları ve prosedürleri, sürecin yasal olarak kontrol edilmesini sağlamak için bizi aktif bir rol oynamaya zorluyor."

"Freiburg yönetim kurulu, maçın sonucuna dair temyize gitmeye karar verdi."

Ne oldu?

Cumartesi günü oynanan maçın 80. dakikasında Bayern'deki oyuncu değişikliği sahada kaosa neden oldu.

Niklas Sule, sakatlık nedeniyle çizgiye gelen Corentin Tolisso'nun yerine hemen oyuna girdi. Aynı anda Marcel Sabitzer ile Kingsley Coman yer değiştirdi.

Bayern Münih'e karşı oynamaktan daha kötü şey 12 kişilik Bayern Münih ile oynamaktır 😅pic.twitter.com/vKOGYI8OHb — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 2, 2022

Ancak Sule önce davrandı ve Tolisso'nun yerine oyuna dahil olduğunu düşünerek sahaya girdi.

Maç durdurulmadan birkaç saniye oynandı ve 12 kişi olduğu fark edilince müdahale geldi.

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