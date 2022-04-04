Abdullah Avcı liderlikte Fatih Terim'i ikiye katladı

Trabzonspor'un teknik patronu Abdullah Avcı, 2016/17 sezonundan bu yana Süper Lig'in en dişli hocası oldu.

Son beş sezonda Başakşehir ile Beşiktaş'ı da çalıştıran deneyimli teknik direktör, bu yıl Trabzonspor'un başında rakiplerine fırsat tanımadan şampiyonluğa koşuyor.

Özellikle Başakşehir dönemlerinde takımı ligin iddialı ekiplerinden biri haline getiren Avcı, henüz Süper Lig şampiyonluğu bulunmasa da liderlik koltuğunu en çok sahiplenen isim oldu.

Abdullah Avcı ne başardı?

Abdullah Avcı, 2016/17 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla haftayı lider tamamlayan teknik direktör oldu.

69 haftayı zirvede kapatan 58 yaşındaki teknik direktör, Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'i gerisinde bıraktı.

Haftayı en fazla lider kapatan teknik direktörler arasında ikinci sırada yer alan Fatih Terim, 29 hafta bunu başarabildi. Abdullah Avcı, Fatih Terim'in iki katından fazla bir sürede liderlik vasfını korudu.

Sergen Yalçın 23 hafta ile üçüncü sırada yer alırken Şenol Güneş 19 hafta ile dördüncü sırada konumlandı.

69 - 2016/17 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla haftayı lider tamamlayan teknik direktörler:



Abdullah Avcı - 6⃣9⃣

Fatih Terim - 29

Sergen Yalçın - 23

Şenol Güneş - 19



Zirve. pic.twitter.com/9j8DtwHrqR — OptaCan (@OptaCan) April 4, 2022

Hangi takımları çalıştırdılar?

Abdullah Avcı, 2016/17 sezonundan bu yana Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştırırken Fatih Terim, Galatasaray'ın başında görev aldı.

Sergen Yalçın, 2016/17 sezonundan bu yana Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdı.

Şenol Güneş ise Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğunda oturdu ve siyah-beyazlı ekiple iki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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