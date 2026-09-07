Tarih 28 Nisan 2010’du ve Mourinho daha sonra bundan “hayatının en güzel yenilgisi” ve “tarihi bir mucize” diye söz edecekti. Peki ne olmuştu? Mourinho ve Inter, ilk maçta son şampiyon ve en büyük favori Barcelona’yı 3-1 yenmelerinden sekiz gün sonra rövanşa çıktı.

Ancak Barca, Thiago Motta’nın kırmızı kart görmesiyle 60 dakika boyunca bir kişi fazla oynamanın avantajını yaşasa da, Pep Guardiola’nın ekibi, Mourinho’nun Lionel Messi’yi oyuna sokmamaya dayanan planı karşısında 1-0’ın ötesine geçemedi. Portekizli teknik adamın sevinci, futbol tarihinin anında klasiklerinden biri oldu.

İşaret parmağını havaya kaldıran Mourinho, Camp Nou’nun sahasına koştu ve oyuncularıyla birlikte büyük bir coşkuyla kutlama yaptı. Bu durum belli ki bazı Katalanları o kadar provoke etti ki, Inter’in kutlamasını bitirmek ve Mourinho ile arkadaşlarını uzaklaştırmak amacıyla sprinkler sistemi devreye sokuldu.

Inter, birkaç hafta sonra finalde Louis van Gaal’ın Bayern Münih’ini 2-0 yenerek kupayı kazandı.

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Görev imkansız mı? Görev tamamlandı!

“Görev çok zor. Mourinho’ya burada bir hediye vermek neredeyse imkansız” dedi Palmeri bir cep telefonu videosunda. “Zor ama deneyeceğiz.”

Bu girişim başarıyla sonuçlandı. Mourinho sevindi, hediyeyi kabul etti ve Palmeri’nin elini sıktıktan sonra gülümseyerek Madrid’deki basın toplantısı odasından ayrıldı.

Salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk hafta maçları kapsamında Mourinho’nun mevcut kulübü Real ile eski takımı Inter karşı karşıya gelecek. Mourinho, İtalyan devinde başardığı gibi İspanyol deviyle henüz Avrupa’nın bir numaralı kupasında zafere ulaşamadı. Bugün 63 yaşında olan teknik adam, 2010’da Milano’dan Madrid’e gitmiş ve 2013’e kadar orada kalmıştı. Bu yaz ise İspanya’nın rekortmen kulübünde ikinci kez göreve başladı.



