Javier Zanetti, Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağı netleştikten sonra Inter'in transfer görüşmeleri yaptığını itiraf etti.

NE OLDU? Avrupa'nın önde gelen takımları için tüm zamanların en iyisini elde etmek için beklenmedik bir fırsat, 2021 yazında geldi. Camp Nou'daki mali kriz, Barcelona'nın yedi Ballon d'Or sahibi ile yeni bir sözleşme imzalayamayacağı anlamına geliyordu. O zamanlar Messi'ye çeşitli seçenekler sunuldu, bu mücadeleyi kazanana PSG oldu. Inter'in de o dönemde Messi'yi istediği ancak Serie A devinin Paris Saint-Germain ve Premier Lig kulüpleriyle yarışamadığı ortaya çıktı.

NE SÖYLENDİ? Inter başkan yardımcısı Zanetti, DAZN'A yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Barcelona'dan ayrıldığında şaşırdım. Gerçekçi olmak gerekirse PSG ve Premier Lig kulüpleriyle rekabet edemeyiz. Ancak yakın ilişkimiz nedeniyle Messi ile fırsat buldukça konuştuk."

DAHA BÜYÜK RESİM: Messi, kariyeri boyunca çeşitli aşamalarda Inter ile bağlantı kurdu, ancak hiçbir zaman bir anlaşmaya varılamadı.

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SIRADA NE VAR? Messi, PSG için Barcelona'dan ayrılmayı seçti ve Ligue 1 devi ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Ancak Arjantinli süperstarın bu yaz kontratı bu yaz sona eriyor ve Messi, henüz yeni bir sözleşmeye imza atmadı.