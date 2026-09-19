Serie A'da AS Roma ile Inter arasında cumartesi akşamı oynanan dev maçta kazanan çıkmadı. Stadio Olimpico'da ilk yarıya Roma damga vurdu ve Manu Koné'nin dublesiyle devreye haklı olarak 2-0 önde girdi. İkinci yarıda ise Inter açık şekilde daha iyiydi ve yıldız isim Lautaro Martínez sayesinde beraberliği kurtardı: 2-2. İki takım da beş maç sonunda 13 puana ulaştı; bu performans hafta sonunda Como ve Lazio tarafından da yakalanabilir.

Roma'da Donyell Malen, Devyne Rensch ve Marten de Roon'un aksine maça ilk 11'de başladı ve ekip maça doğrudan etkili bir giriş yaptı. Paulo Dybala topu arka direğe adeta bıraktı, burada Nahuel Molina'yı buldu. Arjantinlinin ortasında Koné, sonunda Manuel Akanji'nin bacaklarının arasından ve Josep Martínez'in eldivenine de çarpan topu ağlara gönderdi: 1-0.

Inter açılış bölümünde zorlandı. Nicolò Barella da hakem Davide Massa'ya itirazları nedeniyle gördüğü aptalca sarı kartla kendine iyilik yapmadı. Federico Dimarco'nun zayıf şekilde savunmadan çıkması sonrası Roma kısa süre içinde bir fırsat daha yakaladı. Ancak Dybala, ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayağıyla topu üstten auta göndererek hayal kırıklığı yarattı.

Roma daha tehlikeli taraf olmaya devam etti, ancak bu fırsatlar doğrudan büyük pozisyonlara dönüşmedi. Malen'in ceza sahası içinde dönerek çektiği ilk şut kalenin üzerinden gitti. Diğer tarafta Inter bir anda ilk net fırsatını ileri çıkan Yann Bisseck ile yakaladı; Bisseck, Mario Hermoso'dan daha çabuk davrandı. Ancak Alman oyuncu topu, kalesini çok iyi zamanlamayla terk eden Mile Svilar'ın yanından geçiremedi.

Inter bu bölümde oyunun kontrolünü aldı ve Lautaro ile önemli bir fırsat yakaladı. Arjantinli, Dimarco'nun ortasını arka direkte kalenin üstünden dışarı gönderdi. Bu, Lautaro için pahalıya mal olan bir kaçırış oldu; çünkü hemen ardından diğer tarafta skor 2-0'a geldi. Koné önce ofsaytta gibi görünerek topu ağlara itti, ancak Gianluca Mancini topu aşırdığında aslında topun gerisinde olduğu ortaya çıktı.

Devre arasından sonra da mücadele büyük ölçüde tempolu ve yüksek seviyede geçti. Bu durum ikinci yarının hemen başında kendini gösterdi; Inter'in maça tamamen geri dönmesi için bir dakikaya bile ihtiyacı olmadı. Marcus Thuram, Lautaro'yu buldu ve Arjantinli, uzak köşeye yaptığı sert vuruşla Svilar'a şans tanımadı.

Sonraki bölümde hem Roma hem de Inter bir darbe daha vurmak için çok iyi fırsatlar yakaladı, ancak konuk ekip daha güçlüydü ve Roma geri yaslanarak tehlikeyi kendi üzerine çekti. Inter birçok fırsatı değerlendirememişken, diğer tarafta Malen'in golü bulması gerekiyordu; ancak dönerek çıkardığı sert şut doğrudan Martínez'in yüzüne gitti.

Son bölümde Inter baskısını artırdı ve Lautaro'nun yakın mesafeden üst direğe takılmasının hemen ardından Arjantinli bu kez golü buldu. Ceza sahasında fazla zaman ve alan bulan Lautaro, topu uyluğuyla kontrol ettikten sonra Svilar'ın eldivenine de çarpan vuruşuyla ağları sarstı. Kalan dakikalarda Inter 2-3'e de çok yaklaştı. Thuram, Svilar'ı şaşırttı; kaleci ise rahat bir nefesle Fransız oyuncunun vuruşunun yarım metre farkla direğin yanından sekerek dışarı gittiğini izledi.



