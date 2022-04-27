Inter kalecisi Radu'dan Milan'a şampiyonluk hediyesi

Inter, Bologna'daki bu şok yenilgiyle Scudetto'yu bir kenara atmış olabilir. Kaleci Ionut Radu'nun inanılmaz hatasıyla Milan şampiyonluk yarışında 2 puan öne geçti.

Bu maç bir COVID-19 salgını nedeniyle 6 Ocak'tan itibaren yeniden planlanmış bir 20. Hafta fikstürüydü. Robin Gosens, Arturo Vidal ve Felipe Caicedo kadroda yer almazken, Samir Handanovic ve Alessandro Bastoni sakatlık listesine sonradan eklenen isimlerdi.

Bu nedenle Ionut Radu sezondaki ikinci maçına çıktı, diğeri Coppa Italia'da Empoli karşısında oynadığı maçtı.

Marko Arnautovic, Adama Soumaoro ve Gary Medel cezadan döndü. Şilili oyuncunun iki maç yasağı itirazla tek maça düşürülmüştü.

Buradaki bir galibiyet Inter'i ligin zirvesine oturtacaktı. Aslında ideal bir başlangıç yaptılar. Dört dakika içinde Ivan Perisic, takımını öne geçiren golü attı.

Denzel Dumfries, Perisic'in ortasında direği geçemedi. İkinci yarının başında Skorupski, Joaquin Correa'nın kafa vuruşunda önemli bir kurtarış yaptı.

Inter'in en üst sırayı yeniden ele geçirmek için kazanması gerekiyordu, bu yüzden maç içinde 3-4-3 dizilişine geçti. Ancak arkada açık vermeye başladılar.

Lautaro Martinez'in kornerden yaptığı kafa vuruşu direği aştı. Inter kazanmak için bastırırken, acil durum kalecileri bunun yerine Bologna'ya bir gol hediye etti.

Taç atışında Radu ayaklarıyla topu kontrol etmeye çalıştı ve kaleye doğru topu yuvarladı.

Bologna bu inanılmaz hatayla Inter karşısında 2-1 öne geçti ve 3 puanı aldı.

Bu sonuçla birlikte Inter 72 puanda kalırken Milan 74 puanla ligin zirvesine oturdu.

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