Inter'in yıldızından Mourinho'yu şok eden talep

Inter'in unutulmaz kalecilerinden Julio Cesar, İtalyan ekibinde yaşadığı günlere ilişkin ilgi çekici detaylar paylaştı.

Inter'in efsanevi kalecilerinden Julio Cesar, eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun, mevcut Inter çalıştırıcısı Simone Inzaghi'ye kıyasla daha defansif bir anlayışa sahip olduğunu söyledi. Gazzetta dello Sport'a konuşan Brezilyalı, taktiksel yaklaşımların farklılığını vurgularken, Inzaghi'nin Bayern Münih galibiyetiyle yeni bir başarıya imza atabileceğini belirtti.

Julio Cesar, “Herkesin kendine göre bir çalışma tarzı var. Simone yönetiminde hiç oynamadım ama taktiksel açıdan Jose daha defansifti” diyerek İtalyan hocaya da saygı duyduğunu ifade etti.

'Arnautovic, Ibrahimovic'ten daha güçlü olduğunu söyledi'

Julio Cesar ayrıca eski takım arkadaşı Marko Arnautovic hakkında da dikkat çekici bir anekdot paylaştı. Genç Arnautovic’in 2009 yılında Zlatan Ibrahimovic’in yerine oynaması gerektiğini düşündüğünü belirten Cesar, “Mourinho bana onun bir toplantıda ‘Ben Ibra'dan daha güçlüyüm’ dediğini anlattı” dedi.

Avusturyalı oyuncu ise geçtiğimiz günlerde bu yorumu reddederek, “Zlatan’a çok büyük saygım var. Asla böyle bir şey söylemedim” açıklamasını yapmıştı.

Inter, Bayern galibiyetiyle umut verdi

Inter, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih’i 2-1 mağlup ederek önemli bir avantaj yakaladı. Bu galibiyet, İtalyan basınında Inzaghi ve Mourinho'nun oyun stillerinin kıyaslanmasına yol açtı.

Julio Cesar, Inter'in yarı finale çıkma ihtimalini yüksek gördüğünü belirtti: “Bayern'e karşı alınan galibiyet güzel bir destek oldu. Umarım bir üçleme daha kazanabilirler.”

Sommer övgüsü: 'Hazır olduğundan emin ol'

Eski kaleci, Inter’in şu anki kalecisi Yann Sommer’in performansını da değerlendirdi. Cesar, “Biraz küçümseniyor olabilir. Ama kesinlikle yeterince konuşulmuyor. O çok iyi bir kaleci” dedi.

Ayrıca Mourinho ile geçmişte yaşadığı bir diyaloğu da paylaşan Cesar, “Maçlardan önce bana hep 'Sana bir ya da iki kez ihtiyacım olacak, hazır olduğundan emin ol' derdi. Ben de tıpkı Sommer gibi hazırdım” ifadelerini kullandı.

Dünya Kulüpler Kupası dileği: 'Inter-Flamengo finali'

Julio Cesar, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kulüpler Kupası’nda ise üç eski kulübüne dikkat çekti: “Umarım Inter, Flamengo veya Benfica’dan biri kupayı kazanır. İdeal final? Inter-Flamengo. Ama berabere bitse daha iyi olur.”

Gol kralı favorisi olarak Lautaro Martinez’i gösteren Cesar, sürpriz adayı ise Gerson olarak açıkladı.