Inter'in yeni teknik heyetinde iki eski Fenerbahçeli

Cristian Chivu’nun baş antrenörlüğe getirilmesiyle Inter’in yeni teknik kadrosu da netlik kazandı.

Inter, 44 yaşındaki Cristian Chivu’nun baş antrenörlüğe getirilmesinin ardından yeni teknik kadrosunu resmen duyurdu. Eski futbolcu, Simone Inzaghi’nin ayrılığı sonrası göreve gelirken, kendisiyle 2026-27 sezonu sonuna kadar sürecek iki yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolculuk kariyerinin son yedi yılını Inter’de geçiren Cristian Chivu, San Siro’ya teknik direktör olarak döndü. Daha önce kulübün alt yaş kategorilerinde U14’ten U19’a kadar farklı seviyelerde antrenörlük yapan Chivu, kulüpte uzun süredir devam eden teknik yapılanmanın merkezine yerleşti.

Yeni teknik ekip belli oldu

Cristian Chivu’nun Inter’in başına geçmesiyle birlikte kulüp, yeni teknik ekibini de kamuoyuyla paylaştı. Ekibin dikkat çeken isimlerinden biri, eski Sırp savunma oyuncusu Aleksandar Kolarov oldu. Kolarov, Chivu’nun yardımcısı olarak görev alacak. Diğer önemli isimler ise şöyle:

Yardımcı Antrenör : Aleksandar Kolarov

: Aleksandar Kolarov İlk Takım Antrenörleri : Mario Cecchi ve Angelo Palombo

: Mario Cecchi ve Angelo Palombo Kondisyonerler : Stefano Rapetti ve Maurizio Fanchini

: Stefano Rapetti ve Maurizio Fanchini Kaleci Antrenörleri: Gianluca Spinelli ve Paolo Orlandoni

Inter'in yeni teknik heyetinde yer alan Stefano Rapetti geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ekibinde görev yaparken, kaleci antrenörü Paolo Orlandoni de daha önce sarı-lacivertli takımda kaleci antrenörlüğü görevini üstlenmişti.

Kulüpler Dünya Kupası kampı ABD’de

Inter, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki UCLA tesislerinde kamp yapıyor. Takım, turnuvadaki ilk maçını Çarşamba günü CF Monterrey’e karşı oynayacak. Turnuva, Inter Miami ile Al Ahly arasında golsüz beraberlikle başladı.

Cristian Chivu, Inter’in Monterrey maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında yeni teknik ekibini tanıttı ve takımın hedeflerinden bahsetti.