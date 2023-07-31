Hücum hattından iki önemli oyuncuyu kaybeden Inter, Arsenal’in yıldızı için düğmeye bastı.

Romelu Lukaku ve Edin Dzeko’nun takımdan ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen Inter, bonservisi Arsenal’de olan ve geçtiğimiz sezonu Ligue 1’de kiralık olarak geçiren Folarin Balogun transferin için harekete geçti. Corriere dello Sport’ta İtalyan ekibinin bu transfer için zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

Geride bıraktığımız sezonda Reims formasıyla 21 gol atan ve Avrupa’nın en çok talep gören golcülerinden biri olan Balogun, İngiltere Milli Takımı’ndan gelen teklifi reddedip, milli takım tercihini ABD’den yana kullanmıştı.

15 milyon euroluk fark

Çok sayıda ABD’li oyuncu yaz transfer döneminde Serie A’yı tercihe derken, Balogun’un transferi şu an için Inter açısından pek kolay görünmüyor.

Arsenal’in 22 yaşındaki oyuncu için 50 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Inter’in bu maliyeti karşılayamıyor. Londra ekibinde Gabriel Jesus’tan formayı alması zor görünen Balogun’un takımdan ayrılmasına kesin gözülüyle bakılırken, Inter yönetimi bu transferi gerçekleştirebilmek için 35 milyonluk satın alma zorunluluğu içeren bir teklifle oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.