Inter'in yedek kalecisi trafik kazasında 81 yaşında bir adamın ölümüne neden oldu

Inter Milan kalecisi Josep Martinez, Salı sabahı 81 yaşındaki bir adamın ölümüne neden olan trajik bir trafik kazasına karıştı.

Olay, sabah saat 10’dan kısa bir süre önce, İspanyol file bekçisinin antrenmana giderken Fenegro yakınlarında meydana geldi. İtalyan basınındaki haberlere göre, yaşlı adamın motorlu tekerlekli sandalyesi Martinez’in aracının önüne çıktı. İlk incelemeler, adamın kazadan hemen önce tıbbi bir rahatsızlık yaşamış olabileceğine işaret ediyor.

Kaleci, çarpışmanın ardından hemen araçtan inerek ilk yardımda bulundu, ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri 81 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini açıkladı. Martinez’in fiziksel olarak zarar görmediği ancak olaydan derin şekilde sarsıldığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Carabinieri olayı soruşturma altına aldı ve Martinez’in yetkililerle tam işbirliği yaptığı ifade edildi. Inter kulübü henüz resmi bir açıklama yapmazken, menajer Christian Chivu’nun Fiorentina maçı öncesinde planlanan basın toplantısı iptal edildi.

Josep Martinez, geçen yıl Inter’e katılmış ve Yann Sommer’in yedeği olarak görev yapmaya başlamıştı. Daha önce Las Palmas, RB Leipzig ve Genoa formaları giyen 26 yaşındaki İspanyol kaleci, Barcelona altyapısından yetişti.

Martinez, bu sezon Serie A’da iki maça çıkarken, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 10 karşılaşmada görev aldı. Ayrıca 2021 yılında İspanya formasıyla Litvanya karşısında bir kez milli takım formasını giymişti.