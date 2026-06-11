Inter'in yanı sıra Nottingham Forest de Frattesi'yi takip ediyor

Davide Frattesi'nin adı yeniden gündeme geldi. İtalyan transfer piyasasını yakından takip eden ve Ocak ayında da bu oyuncu için girişimde bulunmuş olan Nottingham Forest, Inter'in orta saha oyuncusu hakkında yeniden bilgi almaya başladı. Ancak ilgilenen sadece bu İngiliz kulübü değil. 1999 doğumlu oyuncu için Napoli de her zaman gündemde; kulüp, Zambo Anguissa'nın ayrılması durumunda onu takip ediyor.





Davide Frattesi, sportif direktör Manna ve Massimiliano Allegri'nin(Azzurri'de yeni macerasına başlamaya hazırlanan) her zaman beğendiği bir isim. Livorno'lu teknik direktör, geçen yaz da bu İtalyan orta saha oyuncusuna yatırım yapmayı düşünmüştü.