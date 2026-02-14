Inter efsanesi ve eski İtalya Milli Takımı kalecisi Walter Zenga, kaleci Yann Sommer sonrası için kulübe üç İtalyan isim önerdi.

37 yaşındaki Sommer, 2023’ten bu yana Inter forması giyiyor. İsviçreli kaleci bu süreçte bir Serie A şampiyonluğu yaşadı, ikinci şampiyonluğa doğru ilerliyor ve 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi finalinde forma giydi. Ancak deneyimli eldivenin sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek ve yaşı nedeniyle geleceği belirsizliğini koruyor.

Serie A’da oynanacak Inter–Juventus derbisi öncesi La Gazzetta dello Sport’a konuşan Zenga, Sommer’in performansını savundu. Son dönemde gelen eleştirilere rağmen İsviçreli kalecinin önemli bir güven unsuru olduğunu belirtti.

“Yann performans oyuncusu, bir garanti. Tecrübesi ve kalitesi tartışılmaz” diyen Zenga, Sommer’in en büyük özelliğinin öz kontrolü olduğunu vurguladı: “Hiçbir şey onu korkutmuyor.”

Üç aday öne çıktı

Zenga’ya göre Inter, Sommer sonrası kaleyi bir İtalyan kaleciye emanet etmeli. Efsane isim, ilk sırada iki adayı işaret etti:

Guglielmo Vicario ve Marco Carnesecchi.

Bu iki ismin ardından ise üçüncü seçenek olarak Elia Caprile’yi önerdi.

Inter yönetiminin, Sommer’in sözleşme durumunu ve yaş faktörünü dikkate alarak önümüzdeki aylarda kaleci planlamasını netleştirmesi bekleniyor.