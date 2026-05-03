Inter, Pazar akşamı İtalya şampiyonu oldu. Milanlılar, Parma karşısında etkileyici bir maç sergilemediler, ancak sonunda galip geldiler ve etkileyici kupa vitrinlerine bir kupa daha eklediler.

Maçın 10. dakikasında Inter, açılış golünü atmaya çok yaklaştı. Nicolò Barella'nın güzel bir ortasının ardından, yine çok hareketli olan Denzel Dumfries topu kafayla ağlara göndermek üzereydi, ancak sağ bek oyuncusunun şutu direğin yanlış tarafına gitti.

Defansif olarak iyi organize olmuş, dirençli Parma da büyük bir fırsat yakaladı. Arjantinli forvet Mateo Pellegrino aniden şut denedi, ancak vole vuruşunu tamamen ıskaladı.

Ev sahibi takım, pek etkileyici olmasa da ilk yarının en büyük fırsatını yakaladı. Ceza sahası içinde hızlı bir paslaşmanın ardından Barella topu ayağına aldı, ancak şutu üst direğe ve kalecinin sırtına çarparak ağlara girmedi. Marcus Thuram da ribaunddan yararlanamadı; kaleci Zion Suzuki, topu ayaklarının önünden ustaca uzaklaştırdı.

Yine de ilk gol devre bitmeden geldi. Thuram, Inter orta saha oyuncusu Piotr Zieliński'nin güzel bir pasıyla topu aldı ve Fransız forvet topu uzak köşeye gönderdi: Cristian Chivu'nun takımı rahat bir nefes aldı.

İkinci yarı pek heyecan verici başlamadı. En tehlikeli pozisyonlardan biri maçın bitimine yirmi dakika kala geldi; oyuna sonradan giren Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco'nun keskin ortasını biraz geride yakaladı ve vuruş yapamadı.

Kısa süre sonra Dimarco, Dumfries'e altın değerinde bir orta yaptı, ancak hücumcu bir defans oyuncusu olan Dumfries, topu rakip kalenin çok üstünden dışarıya attı.

İkinci gol sonunda geldi ve bu sayede lig şampiyonluğu kesinleşti. Mkhitaryan, Lautaro Martínez'in mükemmel pasıyla pozisyon buldu ve topu ağlara göndermekle yetindi: 2-0.

Parma, maçın bitimine beş dakika kala skoru 2-1'e getirecek gibi göründü, ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Inter de bir gol atmayı umuyordu, ancak Davide Frattesi'nin şutu mucizevi bir kurtarışla kaptan tarafından uzaklaştırıldı.