Inter Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi için hazırlıklarını tamamladı!

Inter, Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transfer ihtimalini göz önünde bulundurarak, onun ayrılığı durumunda orta sahayı doldurmak üzere Ederson’u radarına aldı. Atalanta’nın Brezilyalı futbolcusu, kulübün yedek listesinde ön planda yer alıyor.

Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Ancak Galatasaray'ın ilgisi ve olası tekliflerle, 31 yaşındaki Türk futbolcunun yaz döneminde uzaklaşabileceği düşünülüyor. Inter, bu durumda orta sahada hemen devreye girebilecek bir isim için şimdiden alternatifler belirlemiş durumda.

Ederson, 2022 yazında Salernitana’dan Atalanta’ya transfer olmuş ve Gasperini gözetiminde dikkat çeken performanslar sergilemiş bir orta saha oyuncusu. Atalanta ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar uzanıyor ve kulübü, Brezilyalı’nın satışında düşük tekliflere kapı aralamıyor. Transfermarkt’a göre yaklaşık 60 milyon euro bonservis talep edecekler.

Chivu'dan ayrılığa yeşil ışık

Tuttosport, Corriere dello Sport ve SempreInter gibi İtalyan kaynaklar, Ederson’un yanı sıra Nicolo Rovella (Lazio) ve Samuele Ricci (Torino) ile birlikte Inter’in “Çalhanoğlu sonrası” için öne çıkan üç isim arasında yer aldığını belirtiyor. Özellikle Ederson’un Serie A tecrübesi, güçlü top kazanma özelliği ve Atalanta’da sergilediği istikrarlı performans dikkat çekiyor.

Ederson’a karşı Avrupa’nın diğer büyük kulüpleri de ilgileniyor. Juventus ve Manchester United gibi kulüpler Brezilyalı futbolcunun peşinde, ayrıca Al-Hilal de yurt dışı pazarında devreye girmeyi planlıyor. Ancak Inter’in Çalhanoğlu'nun olası ayrılığı halinde durumunun aciliyeti Ederson’u tercih sebebi haline getirebilir.

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Hakan Çalhanoğlu'nun dikkat çekici bir performans sergilediğini ancak kulübün gerekirse hazır alternatifler konusunda da çalışmalar yürüttüğünü ifade etmişti. Ederson’un yanı sıra Ricci ve Rovella gibi isimler transfer listesinde tutuluyor.

Özet tablo

Konu Detaylar Çalhanoğlu'nun durumu Galatasaray ile görüşmeler olabilir, 31 yaşında Ederson profili Atalanta’da 2022 sonrası performansıyla yükselişte, 2027’ye dek sözleşmesi var Bonservis beklentisi ~60 milyon euro; Atalanta daha düşük tekliflere sıcak bakmıyor Inter’in alternatifleri Ederson, Rovella, Ricci — Serie A içi üç güçlü aday Rekabet durumu Juventus, United, Al-Hilal gibi kulüpler de ilgileniyor Karar süreci Çalhanoğlu’nun gidişi veya kalışı, transfer planlarını doğrudan etkileyecek

Gelecek neler getirebilir?

Çalhanoğlu Galatasaray’a giderse: Inter muhtemelen Ederson’u orta sahaya monte etmeye çalışacak. Ancak transfer, bonservis miktarı ve rakip kulüplerin radarında olması nedeniyle karmaşık bir pazarlık sürecine dönüşebilir.

Inter muhtemelen Ederson’u orta sahaya monte etmeye çalışacak. Ancak transfer, bonservis miktarı ve rakip kulüplerin radarında olması nedeniyle karmaşık bir pazarlık sürecine dönüşebilir. Ederson’un talep ettiği bonservis miktarı: Atalanta’nın 60 milyon euro talebi, pazarlığı belirgin şekilde zorlaştırabilir. Inter finansal dengelerini ayarlamak için bazı oyuncuları satmak zorunda kalabilir.

Atalanta’nın 60 milyon euro talebi, pazarlığı belirgin şekilde zorlaştırabilir. Inter finansal dengelerini ayarlamak için bazı oyuncuları satmak zorunda kalabilir. Alternatif senaryolar: Eğer Ederson transferi zora girerse, Inter listesinde yer alan Rovella veya Ricci gibi İtalya'dan uygun tecrübeye sahip diğer isimleri de deneme yoluna gidebilir.

Genel tabloya baktığımızda, Ederson Inter için hem sportif hem stratejik anlamda cazip bir çözüm olabilir. Ancak Atalanta’nın belirlediği fiyat bu planı şimdilik zora sokuyor. Önümüzdeki hafta içi kalacak mı gitme ihtimali yüksek mi, hep birlikte göreceğiz.