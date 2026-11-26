Inter-Genoa: Maç bilgileri

Serie A - Hafta 13 28 Kas 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

Inter'in etkili hücumu, son beş maçının dördünü kazanan Genoa'yı sınayacak

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Cumartesi gecesi Milano'da, Serie A'nın en golcü takımı ile ligin son dönemdeki en formda ekiplerinden biri karşılaşacak. Cristian Chivu'nun Inter'i, ilk 12 lig maçında attığı 32 golle bu alanda zirvede ve 29 puanla üçüncü sırada. Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Petar Sučić ve takıma dönen kaptan Lautaro Martínez'in golleriyle VfB Stuttgart'ı 2-0 yenen Inter, bu maçın ardından Genoa'yı ağırlayacak.

Inter, Avrupa'daki bu golsüz galibiyetinden önce geçen pazar Bergamo'da Atalanta ile sekiz gollü, unutulmaz bir Serie A maçında 4-4 berabere kalmıştı.

Getty Images

Inter'in rakibi, Daniele De Rossi yönetiminde son beş lig maçının dördünü kazanarak 16 puanla 10. sıraya yükselen Genoa. Pazar günü Sassuolo deplasmanında Milutin Osmajić'in ilk yarıda attığı iki gol ve Justin Bijlow'un yedi kurtarışıyla 2-0 kazanan Genoa, San Siro'daki son 10 Serie A deplasmanında yalnızca bir gol atabildiği döneme son vermek için Lombardiya'ya gidiyor.

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